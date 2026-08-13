报价部分
货币 / BRES
回到股票

BRES: Burney U.S. Equity Select ETF

27.51 USD 0.05 (0.18%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BRES汇率已更改0.18%。当日，交易品种以低点27.51和高点27.51进行交易。

关注Burney U.S. Equity Select ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BRES股票今天的价格是多少？

Burney U.S. Equity Select ETF股票今天的定价为27.51。它在27.51 - 27.51范围内交易，昨天的收盘价为27.46，交易量达到2。BRES的实时价格图表显示了这些更新。

Burney U.S. Equity Select ETF股票是否支付股息？

Burney U.S. Equity Select ETF目前的价值为27.51。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.22%和USD。实时查看图表以跟踪BRES走势。

如何购买BRES股票？

您可以以27.51的当前价格购买Burney U.S. Equity Select ETF股票。订单通常设置在27.51或27.81附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注BRES的实时图表更新。

如何投资BRES股票？

投资Burney U.S. Equity Select ETF需要考虑年度范围23.26 - 28.02和当前价格27.51。许多人在以27.51或27.81下订单之前，会比较2.31%和。实时查看BRES价格图表，了解每日变化。

Burney U.S. Equity Select ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Burney U.S. Equity Select ETF的最高价格是28.02。在23.26 - 28.02内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Burney U.S. Equity Select ETF的绩效。

Burney U.S. Equity Select ETF股票的最低价格是多少？

Burney U.S. Equity Select ETF（BRES）的最低价格为23.26。将其与当前的27.51和23.26 - 28.02进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BRES在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BRES股票是什么时候拆分的？

Burney U.S. Equity Select ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.46和10.22%中可见。

日范围
27.51 27.51
年范围
23.26 28.02
前一天收盘价
27.46
开盘价
27.51
卖价
27.51
买价
27.81
最低价
27.51
最高价
27.51
交易量
2
日变化
0.18%
月变化
2.31%
6个月变化
10.88%
年变化
10.22%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%