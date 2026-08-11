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BRBI: BRBI BR Partners S.A.
Курс BRBI за сегодня изменился на -0.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.18, а максимальная — 10.18.
Следите за динамикой BRBI BR Partners S.A.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BRBI сегодня?
BRBI BR Partners S.A. (BRBI) сегодня оценивается на уровне 10.18. Инструмент торгуется в пределах 10.18 - 10.18, вчерашнее закрытие составило 10.21, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BRBI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям BRBI BR Partners S.A.?
BRBI BR Partners S.A. в настоящее время оценивается в 10.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -84.01% и USD. Отслеживайте движения BRBI на графике в реальном времени.
Как купить акции BRBI?
Вы можете купить акции BRBI BR Partners S.A. (BRBI) по текущей цене 10.18. Ордера обычно размещаются около 10.18 или 10.48, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BRBI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BRBI?
Инвестирование в BRBI BR Partners S.A. предполагает учет годового диапазона 10.18 - 67.01 и текущей цены 10.18. Многие сравнивают -0.29% и -29.06% перед размещением ордеров на 10.18 или 10.48. Изучайте ежедневные изменения цены BRBI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции BRBI BR Partners S.A.?
Самая высокая цена BRBI BR Partners S.A. (BRBI) за последний год составила 67.01. Акции заметно колебались в пределах 10.18 - 67.01, сравнение с 10.21 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BRBI BR Partners S.A. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции BRBI BR Partners S.A.?
Самая низкая цена BRBI BR Partners S.A. (BRBI) за год составила 10.18. Сравнение с текущими 10.18 и 10.18 - 67.01 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BRBI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BRBI?
В прошлом BRBI BR Partners S.A. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.21 и -84.01% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.21
- Open
- 10.18
- Bid
- 10.18
- Ask
- 10.48
- Low
- 10.18
- High
- 10.18
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.29%
- Месячное изменение
- -0.29%
- 6-месячное изменение
- -29.06%
- Годовое изменение
- -84.01%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%