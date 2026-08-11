КотировкиРазделы
Валюты / BRBI
Назад в Рынок акций США

BRBI: BRBI BR Partners S.A.

10.18 USD 0.03 (0.29%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BRBI за сегодня изменился на -0.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.18, а максимальная — 10.18.

Следите за динамикой BRBI BR Partners S.A.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BRBI сегодня?

BRBI BR Partners S.A. (BRBI) сегодня оценивается на уровне 10.18. Инструмент торгуется в пределах 10.18 - 10.18, вчерашнее закрытие составило 10.21, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BRBI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям BRBI BR Partners S.A.?

BRBI BR Partners S.A. в настоящее время оценивается в 10.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -84.01% и USD. Отслеживайте движения BRBI на графике в реальном времени.

Как купить акции BRBI?

Вы можете купить акции BRBI BR Partners S.A. (BRBI) по текущей цене 10.18. Ордера обычно размещаются около 10.18 или 10.48, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BRBI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BRBI?

Инвестирование в BRBI BR Partners S.A. предполагает учет годового диапазона 10.18 - 67.01 и текущей цены 10.18. Многие сравнивают -0.29% и -29.06% перед размещением ордеров на 10.18 или 10.48. Изучайте ежедневные изменения цены BRBI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции BRBI BR Partners S.A.?

Самая высокая цена BRBI BR Partners S.A. (BRBI) за последний год составила 67.01. Акции заметно колебались в пределах 10.18 - 67.01, сравнение с 10.21 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BRBI BR Partners S.A. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции BRBI BR Partners S.A.?

Самая низкая цена BRBI BR Partners S.A. (BRBI) за год составила 10.18. Сравнение с текущими 10.18 и 10.18 - 67.01 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BRBI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BRBI?

В прошлом BRBI BR Partners S.A. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.21 и -84.01% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.18 10.18
Годовой диапазон
10.18 67.01
Предыдущее закрытие
10.21
Open
10.18
Bid
10.18
Ask
10.48
Low
10.18
High
10.18
Объем
1
Дневное изменение
-0.29%
Месячное изменение
-0.29%
6-месячное изменение
-29.06%
Годовое изменение
-84.01%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%