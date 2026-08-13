BRBI: BRBI BR Partners S.A.
今日BRBI汇率已更改-5.80%。当日，交易品种以低点9.59和高点9.59进行交易。
关注BRBI BR Partners S.A.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
BRBI股票今天的价格是多少？
BRBI BR Partners S.A.股票今天的定价为9.59。它在9.59 - 9.59范围内交易，昨天的收盘价为10.18，交易量达到1。BRBI的实时价格图表显示了这些更新。
BRBI BR Partners S.A.股票是否支付股息？
BRBI BR Partners S.A.目前的价值为9.59。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-84.94%和USD。实时查看图表以跟踪BRBI走势。
如何购买BRBI股票？
您可以以9.59的当前价格购买BRBI BR Partners S.A.股票。订单通常设置在9.59或9.89附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注BRBI的实时图表更新。
如何投资BRBI股票？
投资BRBI BR Partners S.A.需要考虑年度范围9.59 - 67.01和当前价格9.59。许多人在以9.59或9.89下订单之前，会比较-6.07%和。实时查看BRBI价格图表，了解每日变化。
BRBI BR Partners S.A.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，BRBI BR Partners S.A.的最高价格是67.01。在9.59 - 67.01内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BRBI BR Partners S.A.的绩效。
BRBI BR Partners S.A.股票的最低价格是多少？
BRBI BR Partners S.A.（BRBI）的最低价格为9.59。将其与当前的9.59和9.59 - 67.01进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BRBI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BRBI股票是什么时候拆分的？
BRBI BR Partners S.A.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.18和-84.94%中可见。
- 前一天收盘价
- 10.18
- 开盘价
- 9.59
- 卖价
- 9.59
- 买价
- 9.89
- 最低价
- 9.59
- 最高价
- 9.59
- 交易量
- 1
- 日变化
- -5.80%
- 月变化
- -6.07%
- 6个月变化
- -33.17%
- 年变化
- -84.94%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%