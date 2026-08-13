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BRBI: BRBI BR Partners S.A.

9.59 USD 0.59 (5.80%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BRBI汇率已更改-5.80%。当日，交易品种以低点9.59和高点9.59进行交易。

关注BRBI BR Partners S.A.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BRBI股票今天的价格是多少？

BRBI BR Partners S.A.股票今天的定价为9.59。它在9.59 - 9.59范围内交易，昨天的收盘价为10.18，交易量达到1。BRBI的实时价格图表显示了这些更新。

BRBI BR Partners S.A.股票是否支付股息？

BRBI BR Partners S.A.目前的价值为9.59。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-84.94%和USD。实时查看图表以跟踪BRBI走势。

如何购买BRBI股票？

您可以以9.59的当前价格购买BRBI BR Partners S.A.股票。订单通常设置在9.59或9.89附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注BRBI的实时图表更新。

如何投资BRBI股票？

投资BRBI BR Partners S.A.需要考虑年度范围9.59 - 67.01和当前价格9.59。许多人在以9.59或9.89下订单之前，会比较-6.07%和。实时查看BRBI价格图表，了解每日变化。

BRBI BR Partners S.A.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，BRBI BR Partners S.A.的最高价格是67.01。在9.59 - 67.01内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BRBI BR Partners S.A.的绩效。

BRBI BR Partners S.A.股票的最低价格是多少？

BRBI BR Partners S.A.（BRBI）的最低价格为9.59。将其与当前的9.59和9.59 - 67.01进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BRBI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BRBI股票是什么时候拆分的？

BRBI BR Partners S.A.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.18和-84.94%中可见。

日范围
9.59 9.59
年范围
9.59 67.01
前一天收盘价
10.18
开盘价
9.59
卖价
9.59
买价
9.89
最低价
9.59
最高价
9.59
交易量
1
日变化
-5.80%
月变化
-6.07%
6个月变化
-33.17%
年变化
-84.94%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%