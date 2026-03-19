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BRAZ: Global X Funds Global X Brazil Active ETF

30.42 USD 0.04 (0.13%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BRAZ за сегодня изменился на -0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.42, а максимальная — 30.42.

Следите за динамикой Global X Funds Global X Brazil Active ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BRAZ сегодня?

Global X Funds Global X Brazil Active ETF (BRAZ) сегодня оценивается на уровне 30.42. Инструмент торгуется в пределах 30.42 - 30.42, вчерашнее закрытие составило 30.46, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BRAZ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X Funds Global X Brazil Active ETF?

Global X Funds Global X Brazil Active ETF в настоящее время оценивается в 30.42. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 23.66% и USD. Отслеживайте движения BRAZ на графике в реальном времени.

Как купить акции BRAZ?

Вы можете купить акции Global X Funds Global X Brazil Active ETF (BRAZ) по текущей цене 30.42. Ордера обычно размещаются около 30.42 или 30.72, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BRAZ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BRAZ?

Инвестирование в Global X Funds Global X Brazil Active ETF предполагает учет годового диапазона 24.60 - 35.69 и текущей цены 30.42. Многие сравнивают -1.74% и -6.00% перед размещением ордеров на 30.42 или 30.72. Изучайте ежедневные изменения цены BRAZ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Global X Funds Global X Brazil Active ETF?

Самая высокая цена Global X Funds Global X Brazil Active ETF (BRAZ) за последний год составила 35.69. Акции заметно колебались в пределах 24.60 - 35.69, сравнение с 30.46 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X Funds Global X Brazil Active ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Global X Funds Global X Brazil Active ETF?

Самая низкая цена Global X Funds Global X Brazil Active ETF (BRAZ) за год составила 24.60. Сравнение с текущими 30.42 и 24.60 - 35.69 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BRAZ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BRAZ?

В прошлом Global X Funds Global X Brazil Active ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.46 и 23.66% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
30.42 30.42
Годовой диапазон
24.60 35.69
Предыдущее закрытие
30.46
Open
30.42
Bid
30.42
Ask
30.72
Low
30.42
High
30.42
Объем
1
Дневное изменение
-0.13%
Месячное изменение
-1.74%
6-месячное изменение
-6.00%
Годовое изменение
23.66%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%