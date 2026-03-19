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BRAZ: Global X Funds Global X Brazil Active ETF
Курс BRAZ за сегодня изменился на -0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.42, а максимальная — 30.42.
Следите за динамикой Global X Funds Global X Brazil Active ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- W1
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BRAZ сегодня?
Global X Funds Global X Brazil Active ETF (BRAZ) сегодня оценивается на уровне 30.42. Инструмент торгуется в пределах 30.42 - 30.42, вчерашнее закрытие составило 30.46, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BRAZ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X Funds Global X Brazil Active ETF?
Global X Funds Global X Brazil Active ETF в настоящее время оценивается в 30.42. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 23.66% и USD. Отслеживайте движения BRAZ на графике в реальном времени.
Как купить акции BRAZ?
Вы можете купить акции Global X Funds Global X Brazil Active ETF (BRAZ) по текущей цене 30.42. Ордера обычно размещаются около 30.42 или 30.72, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BRAZ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BRAZ?
Инвестирование в Global X Funds Global X Brazil Active ETF предполагает учет годового диапазона 24.60 - 35.69 и текущей цены 30.42. Многие сравнивают -1.74% и -6.00% перед размещением ордеров на 30.42 или 30.72. Изучайте ежедневные изменения цены BRAZ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Global X Funds Global X Brazil Active ETF?
Самая высокая цена Global X Funds Global X Brazil Active ETF (BRAZ) за последний год составила 35.69. Акции заметно колебались в пределах 24.60 - 35.69, сравнение с 30.46 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X Funds Global X Brazil Active ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Global X Funds Global X Brazil Active ETF?
Самая низкая цена Global X Funds Global X Brazil Active ETF (BRAZ) за год составила 24.60. Сравнение с текущими 30.42 и 24.60 - 35.69 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BRAZ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BRAZ?
В прошлом Global X Funds Global X Brazil Active ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.46 и 23.66% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 30.46
- Open
- 30.42
- Bid
- 30.42
- Ask
- 30.72
- Low
- 30.42
- High
- 30.42
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.13%
- Месячное изменение
- -1.74%
- 6-месячное изменение
- -6.00%
- Годовое изменение
- 23.66%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%