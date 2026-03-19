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BRAZ: Global X Funds Global X Brazil Active ETF

29.37 USD 1.05 (3.45%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BRAZ汇率已更改-3.45%。当日，交易品种以低点29.37和高点29.37进行交易。

关注Global X Funds Global X Brazil Active ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BRAZ新闻

常见问题解答

BRAZ股票今天的价格是多少？

Global X Funds Global X Brazil Active ETF股票今天的定价为29.37。它在29.37 - 29.37范围内交易，昨天的收盘价为30.42，交易量达到1。BRAZ的实时价格图表显示了这些更新。

Global X Funds Global X Brazil Active ETF股票是否支付股息？

Global X Funds Global X Brazil Active ETF目前的价值为29.37。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.39%和USD。实时查看图表以跟踪BRAZ走势。

如何购买BRAZ股票？

您可以以29.37的当前价格购买Global X Funds Global X Brazil Active ETF股票。订单通常设置在29.37或29.67附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注BRAZ的实时图表更新。

如何投资BRAZ股票？

投资Global X Funds Global X Brazil Active ETF需要考虑年度范围24.60 - 35.69和当前价格29.37。许多人在以29.37或29.67下订单之前，会比较-5.14%和。实时查看BRAZ价格图表，了解每日变化。

Global X Funds Global X Brazil Active ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Global X Funds Global X Brazil Active ETF的最高价格是35.69。在24.60 - 35.69内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X Funds Global X Brazil Active ETF的绩效。

Global X Funds Global X Brazil Active ETF股票的最低价格是多少？

Global X Funds Global X Brazil Active ETF（BRAZ）的最低价格为24.60。将其与当前的29.37和24.60 - 35.69进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BRAZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BRAZ股票是什么时候拆分的？

Global X Funds Global X Brazil Active ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.42和19.39%中可见。

日范围
29.37 29.37
年范围
24.60 35.69
前一天收盘价
30.42
开盘价
29.37
卖价
29.37
买价
29.67
最低价
29.37
最高价
29.37
交易量
1
日变化
-3.45%
月变化
-5.14%
6个月变化
-9.24%
年变化
19.39%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%