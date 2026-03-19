BRAZ: Global X Funds Global X Brazil Active ETF
今日BRAZ汇率已更改-3.45%。当日，交易品种以低点29.37和高点29.37进行交易。
关注Global X Funds Global X Brazil Active ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BRAZ新闻
常见问题解答
BRAZ股票今天的价格是多少？
Global X Funds Global X Brazil Active ETF股票今天的定价为29.37。它在29.37 - 29.37范围内交易，昨天的收盘价为30.42，交易量达到1。BRAZ的实时价格图表显示了这些更新。
Global X Funds Global X Brazil Active ETF股票是否支付股息？
Global X Funds Global X Brazil Active ETF目前的价值为29.37。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.39%和USD。实时查看图表以跟踪BRAZ走势。
如何购买BRAZ股票？
您可以以29.37的当前价格购买Global X Funds Global X Brazil Active ETF股票。订单通常设置在29.37或29.67附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注BRAZ的实时图表更新。
如何投资BRAZ股票？
投资Global X Funds Global X Brazil Active ETF需要考虑年度范围24.60 - 35.69和当前价格29.37。许多人在以29.37或29.67下订单之前，会比较-5.14%和。实时查看BRAZ价格图表，了解每日变化。
Global X Funds Global X Brazil Active ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Global X Funds Global X Brazil Active ETF的最高价格是35.69。在24.60 - 35.69内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X Funds Global X Brazil Active ETF的绩效。
Global X Funds Global X Brazil Active ETF股票的最低价格是多少？
Global X Funds Global X Brazil Active ETF（BRAZ）的最低价格为24.60。将其与当前的29.37和24.60 - 35.69进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BRAZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BRAZ股票是什么时候拆分的？
Global X Funds Global X Brazil Active ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.42和19.39%中可见。
- 前一天收盘价
- 30.42
- 开盘价
- 29.37
- 卖价
- 29.37
- 买价
- 29.67
- 最低价
- 29.37
- 最高价
- 29.37
- 交易量
- 1
- 日变化
- -3.45%
- 月变化
- -5.14%
- 6个月变化
- -9.24%
- 年变化
- 19.39%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%