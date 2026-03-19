BRAZ股票今天的价格是多少？ Global X Funds Global X Brazil Active ETF股票今天的定价为29.37。它在29.37 - 29.37范围内交易，昨天的收盘价为30.42，交易量达到1。BRAZ的实时价格图表显示了这些更新。

Global X Funds Global X Brazil Active ETF股票是否支付股息？ Global X Funds Global X Brazil Active ETF目前的价值为29.37。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.39%和USD。实时查看图表以跟踪BRAZ走势。

如何购买BRAZ股票？ 您可以以29.37的当前价格购买Global X Funds Global X Brazil Active ETF股票。订单通常设置在29.37或29.67附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注BRAZ的实时图表更新。

如何投资BRAZ股票？ 投资Global X Funds Global X Brazil Active ETF需要考虑年度范围24.60 - 35.69和当前价格29.37。许多人在以29.37或29.67下订单之前，会比较-5.14%和。实时查看BRAZ价格图表，了解每日变化。

Global X Funds Global X Brazil Active ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Global X Funds Global X Brazil Active ETF的最高价格是35.69。在24.60 - 35.69内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X Funds Global X Brazil Active ETF的绩效。

Global X Funds Global X Brazil Active ETF股票的最低价格是多少？ Global X Funds Global X Brazil Active ETF（BRAZ）的最低价格为24.60。将其与当前的29.37和24.60 - 35.69进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BRAZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。