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BPYPP: Brookfield Property Partners L.P. - 6.50% Class A Cumulative Re

16.14 USD 0.10 (0.62%)
Сектор: Недвижимость Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BPYPP за сегодня изменился на 0.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.02, а максимальная — 16.14.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BPYPP сегодня?

Brookfield Property Partners L.P. - 6.50% Class A Cumulative Re (BPYPP) сегодня оценивается на уровне 16.14. Инструмент торгуется в пределах 16.02 - 16.14, вчерашнее закрытие составило 16.04, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BPYPP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Brookfield Property Partners L.P. - 6.50% Class A Cumulative Re?

Brookfield Property Partners L.P. - 6.50% Class A Cumulative Re в настоящее время оценивается в 16.14. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.17% и USD. Отслеживайте движения BPYPP на графике в реальном времени.

Как купить акции BPYPP?

Вы можете купить акции Brookfield Property Partners L.P. - 6.50% Class A Cumulative Re (BPYPP) по текущей цене 16.14. Ордера обычно размещаются около 16.14 или 16.44, тогда как 7 и 0.75% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BPYPP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BPYPP?

Инвестирование в Brookfield Property Partners L.P. - 6.50% Class A Cumulative Re предполагает учет годового диапазона 14.25 - 16.73 и текущей цены 16.14. Многие сравнивают 0.81% и 2.87% перед размещением ордеров на 16.14 или 16.44. Изучайте ежедневные изменения цены BPYPP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Brookfield Property Partners L.P. - 6.50% Class A Cumulative Re?

Самая высокая цена Brookfield Property Partners L.P. - 6.50% Class A Cumulative Re (BPYPP) за последний год составила 16.73. Акции заметно колебались в пределах 14.25 - 16.73, сравнение с 16.04 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Brookfield Property Partners L.P. - 6.50% Class A Cumulative Re на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Brookfield Property Partners L.P. - 6.50% Class A Cumulative Re?

Самая низкая цена Brookfield Property Partners L.P. - 6.50% Class A Cumulative Re (BPYPP) за год составила 14.25. Сравнение с текущими 16.14 и 14.25 - 16.73 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BPYPP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BPYPP?

В прошлом Brookfield Property Partners L.P. - 6.50% Class A Cumulative Re проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 16.04 и 7.17% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
16.02 16.14
Годовой диапазон
14.25 16.73
Предыдущее закрытие
16.04
Open
16.02
Bid
16.14
Ask
16.44
Low
16.02
High
16.14
Объем
7
Дневное изменение
0.62%
Месячное изменение
0.81%
6-месячное изменение
2.87%
Годовое изменение
7.17%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%