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BPYPP: Brookfield Property Partners L.P. - 6.50% Class A Cumulative Re
Курс BPYPP за сегодня изменился на 0.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.02, а максимальная — 16.14.
Следите за динамикой Brookfield Property Partners L.P. - 6.50% Class A Cumulative Re. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BPYPP сегодня?
Brookfield Property Partners L.P. - 6.50% Class A Cumulative Re (BPYPP) сегодня оценивается на уровне 16.14. Инструмент торгуется в пределах 16.02 - 16.14, вчерашнее закрытие составило 16.04, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BPYPP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Brookfield Property Partners L.P. - 6.50% Class A Cumulative Re?
Brookfield Property Partners L.P. - 6.50% Class A Cumulative Re в настоящее время оценивается в 16.14. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.17% и USD. Отслеживайте движения BPYPP на графике в реальном времени.
Как купить акции BPYPP?
Вы можете купить акции Brookfield Property Partners L.P. - 6.50% Class A Cumulative Re (BPYPP) по текущей цене 16.14. Ордера обычно размещаются около 16.14 или 16.44, тогда как 7 и 0.75% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BPYPP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BPYPP?
Инвестирование в Brookfield Property Partners L.P. - 6.50% Class A Cumulative Re предполагает учет годового диапазона 14.25 - 16.73 и текущей цены 16.14. Многие сравнивают 0.81% и 2.87% перед размещением ордеров на 16.14 или 16.44. Изучайте ежедневные изменения цены BPYPP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Brookfield Property Partners L.P. - 6.50% Class A Cumulative Re?
Самая высокая цена Brookfield Property Partners L.P. - 6.50% Class A Cumulative Re (BPYPP) за последний год составила 16.73. Акции заметно колебались в пределах 14.25 - 16.73, сравнение с 16.04 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Brookfield Property Partners L.P. - 6.50% Class A Cumulative Re на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Brookfield Property Partners L.P. - 6.50% Class A Cumulative Re?
Самая низкая цена Brookfield Property Partners L.P. - 6.50% Class A Cumulative Re (BPYPP) за год составила 14.25. Сравнение с текущими 16.14 и 14.25 - 16.73 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BPYPP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BPYPP?
В прошлом Brookfield Property Partners L.P. - 6.50% Class A Cumulative Re проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 16.04 и 7.17% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 16.04
- Open
- 16.02
- Bid
- 16.14
- Ask
- 16.44
- Low
- 16.02
- High
- 16.14
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- 0.62%
- Месячное изменение
- 0.81%
- 6-месячное изменение
- 2.87%
- Годовое изменение
- 7.17%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%