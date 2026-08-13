BPYPP: Brookfield Property Partners L.P. - 6.50% Class A Cumulative Re
今日BPYPP汇率已更改-0.50%。当日，交易品种以低点15.96和高点16.17进行交易。
关注Brookfield Property Partners L.P. - 6.50% Class A Cumulative Re动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
BPYPP股票今天的价格是多少？
Brookfield Property Partners L.P. - 6.50% Class A Cumulative Re股票今天的定价为16.06。它在15.96 - 16.17范围内交易，昨天的收盘价为16.14，交易量达到10。BPYPP的实时价格图表显示了这些更新。
Brookfield Property Partners L.P. - 6.50% Class A Cumulative Re股票是否支付股息？
Brookfield Property Partners L.P. - 6.50% Class A Cumulative Re目前的价值为16.06。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.64%和USD。实时查看图表以跟踪BPYPP走势。
如何购买BPYPP股票？
您可以以16.06的当前价格购买Brookfield Property Partners L.P. - 6.50% Class A Cumulative Re股票。订单通常设置在16.06或16.36附近，而10和-0.56%显示市场活动。立即关注BPYPP的实时图表更新。
如何投资BPYPP股票？
投资Brookfield Property Partners L.P. - 6.50% Class A Cumulative Re需要考虑年度范围14.25 - 16.73和当前价格16.06。许多人在以16.06或16.36下订单之前，会比较0.31%和。实时查看BPYPP价格图表，了解每日变化。
Brookfield Property Partners L.P. - 6.50% Class A Cumulative Re股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Brookfield Property Partners L.P. - 6.50% Class A Cumulative Re的最高价格是16.73。在14.25 - 16.73内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Brookfield Property Partners L.P. - 6.50% Class A Cumulative Re的绩效。
Brookfield Property Partners L.P. - 6.50% Class A Cumulative Re股票的最低价格是多少？
Brookfield Property Partners L.P. - 6.50% Class A Cumulative Re（BPYPP）的最低价格为14.25。将其与当前的16.06和14.25 - 16.73进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BPYPP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BPYPP股票是什么时候拆分的？
Brookfield Property Partners L.P. - 6.50% Class A Cumulative Re历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、16.14和6.64%中可见。
- 前一天收盘价
- 16.14
- 开盘价
- 16.15
- 卖价
- 16.06
- 买价
- 16.36
- 最低价
- 15.96
- 最高价
- 16.17
- 交易量
- 10
- 日变化
- -0.50%
- 月变化
- 0.31%
- 6个月变化
- 2.36%
- 年变化
- 6.64%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%