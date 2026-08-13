报价部分
货币 / BPYPP
回到股票

BPYPP: Brookfield Property Partners L.P. - 6.50% Class A Cumulative Re

16.06 USD 0.08 (0.50%)
版块: 房地产 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BPYPP汇率已更改-0.50%。当日，交易品种以低点15.96和高点16.17进行交易。

关注Brookfield Property Partners L.P. - 6.50% Class A Cumulative Re动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BPYPP股票今天的价格是多少？

Brookfield Property Partners L.P. - 6.50% Class A Cumulative Re股票今天的定价为16.06。它在15.96 - 16.17范围内交易，昨天的收盘价为16.14，交易量达到10。BPYPP的实时价格图表显示了这些更新。

Brookfield Property Partners L.P. - 6.50% Class A Cumulative Re股票是否支付股息？

Brookfield Property Partners L.P. - 6.50% Class A Cumulative Re目前的价值为16.06。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.64%和USD。实时查看图表以跟踪BPYPP走势。

如何购买BPYPP股票？

您可以以16.06的当前价格购买Brookfield Property Partners L.P. - 6.50% Class A Cumulative Re股票。订单通常设置在16.06或16.36附近，而10和-0.56%显示市场活动。立即关注BPYPP的实时图表更新。

如何投资BPYPP股票？

投资Brookfield Property Partners L.P. - 6.50% Class A Cumulative Re需要考虑年度范围14.25 - 16.73和当前价格16.06。许多人在以16.06或16.36下订单之前，会比较0.31%和。实时查看BPYPP价格图表，了解每日变化。

Brookfield Property Partners L.P. - 6.50% Class A Cumulative Re股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Brookfield Property Partners L.P. - 6.50% Class A Cumulative Re的最高价格是16.73。在14.25 - 16.73内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Brookfield Property Partners L.P. - 6.50% Class A Cumulative Re的绩效。

Brookfield Property Partners L.P. - 6.50% Class A Cumulative Re股票的最低价格是多少？

Brookfield Property Partners L.P. - 6.50% Class A Cumulative Re（BPYPP）的最低价格为14.25。将其与当前的16.06和14.25 - 16.73进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BPYPP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BPYPP股票是什么时候拆分的？

Brookfield Property Partners L.P. - 6.50% Class A Cumulative Re历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、16.14和6.64%中可见。

日范围
15.96 16.17
年范围
14.25 16.73
前一天收盘价
16.14
开盘价
16.15
卖价
16.06
买价
16.36
最低价
15.96
最高价
16.17
交易量
10
日变化
-0.50%
月变化
0.31%
6个月变化
2.36%
年变化
6.64%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%