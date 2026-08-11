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BPRO: Bitwise Proficio Currency Debasement ETF

20.64 USD 1.75 (9.26%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BPRO за сегодня изменился на 9.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.64, а максимальная — 20.64.

Следите за динамикой Bitwise Proficio Currency Debasement ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BPRO сегодня?

Bitwise Proficio Currency Debasement ETF (BPRO) сегодня оценивается на уровне 20.64. Инструмент торгуется в пределах 20.64 - 20.64, вчерашнее закрытие составило 18.89, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BPRO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bitwise Proficio Currency Debasement ETF?

Bitwise Proficio Currency Debasement ETF в настоящее время оценивается в 20.64. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -17.70% и USD. Отслеживайте движения BPRO на графике в реальном времени.

Как купить акции BPRO?

Вы можете купить акции Bitwise Proficio Currency Debasement ETF (BPRO) по текущей цене 20.64. Ордера обычно размещаются около 20.64 или 20.94, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BPRO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BPRO?

Инвестирование в Bitwise Proficio Currency Debasement ETF предполагает учет годового диапазона 18.15 - 30.29 и текущей цены 20.64. Многие сравнивают 9.26% и -20.25% перед размещением ордеров на 20.64 или 20.94. Изучайте ежедневные изменения цены BPRO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Bitwise Proficio Currency Debasement ETF?

Самая высокая цена Bitwise Proficio Currency Debasement ETF (BPRO) за последний год составила 30.29. Акции заметно колебались в пределах 18.15 - 30.29, сравнение с 18.89 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bitwise Proficio Currency Debasement ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Bitwise Proficio Currency Debasement ETF?

Самая низкая цена Bitwise Proficio Currency Debasement ETF (BPRO) за год составила 18.15. Сравнение с текущими 20.64 и 18.15 - 30.29 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BPRO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BPRO?

В прошлом Bitwise Proficio Currency Debasement ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.89 и -17.70% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
20.64 20.64
Годовой диапазон
18.15 30.29
Предыдущее закрытие
18.89
Open
20.64
Bid
20.64
Ask
20.94
Low
20.64
High
20.64
Объем
1
Дневное изменение
9.26%
Месячное изменение
9.26%
6-месячное изменение
-20.25%
Годовое изменение
-17.70%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%