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BPRO: Bitwise Proficio Currency Debasement ETF
Курс BPRO за сегодня изменился на 9.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.64, а максимальная — 20.64.
Следите за динамикой Bitwise Proficio Currency Debasement ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BPRO сегодня?
Bitwise Proficio Currency Debasement ETF (BPRO) сегодня оценивается на уровне 20.64. Инструмент торгуется в пределах 20.64 - 20.64, вчерашнее закрытие составило 18.89, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BPRO в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bitwise Proficio Currency Debasement ETF?
Bitwise Proficio Currency Debasement ETF в настоящее время оценивается в 20.64. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -17.70% и USD. Отслеживайте движения BPRO на графике в реальном времени.
Как купить акции BPRO?
Вы можете купить акции Bitwise Proficio Currency Debasement ETF (BPRO) по текущей цене 20.64. Ордера обычно размещаются около 20.64 или 20.94, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BPRO на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BPRO?
Инвестирование в Bitwise Proficio Currency Debasement ETF предполагает учет годового диапазона 18.15 - 30.29 и текущей цены 20.64. Многие сравнивают 9.26% и -20.25% перед размещением ордеров на 20.64 или 20.94. Изучайте ежедневные изменения цены BPRO на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Bitwise Proficio Currency Debasement ETF?
Самая высокая цена Bitwise Proficio Currency Debasement ETF (BPRO) за последний год составила 30.29. Акции заметно колебались в пределах 18.15 - 30.29, сравнение с 18.89 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bitwise Proficio Currency Debasement ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Bitwise Proficio Currency Debasement ETF?
Самая низкая цена Bitwise Proficio Currency Debasement ETF (BPRO) за год составила 18.15. Сравнение с текущими 20.64 и 18.15 - 30.29 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BPRO во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BPRO?
В прошлом Bitwise Proficio Currency Debasement ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.89 и -17.70% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 18.89
- Open
- 20.64
- Bid
- 20.64
- Ask
- 20.94
- Low
- 20.64
- High
- 20.64
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 9.26%
- Месячное изменение
- 9.26%
- 6-месячное изменение
- -20.25%
- Годовое изменение
- -17.70%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%