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BPRO: Bitwise Proficio Currency Debasement ETF

20.64 USD 1.75 (9.26%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BPRO汇率已更改9.26%。当日，交易品种以低点20.64和高点20.64进行交易。

关注Bitwise Proficio Currency Debasement ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BPRO股票今天的价格是多少？

Bitwise Proficio Currency Debasement ETF股票今天的定价为20.64。它在20.64 - 20.64范围内交易，昨天的收盘价为18.89，交易量达到1。BPRO的实时价格图表显示了这些更新。

Bitwise Proficio Currency Debasement ETF股票是否支付股息？

Bitwise Proficio Currency Debasement ETF目前的价值为20.64。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-17.70%和USD。实时查看图表以跟踪BPRO走势。

如何购买BPRO股票？

您可以以20.64的当前价格购买Bitwise Proficio Currency Debasement ETF股票。订单通常设置在20.64或20.94附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注BPRO的实时图表更新。

如何投资BPRO股票？

投资Bitwise Proficio Currency Debasement ETF需要考虑年度范围18.15 - 30.29和当前价格20.64。许多人在以20.64或20.94下订单之前，会比较9.26%和。实时查看BPRO价格图表，了解每日变化。

Bitwise Proficio Currency Debasement ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Bitwise Proficio Currency Debasement ETF的最高价格是30.29。在18.15 - 30.29内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bitwise Proficio Currency Debasement ETF的绩效。

Bitwise Proficio Currency Debasement ETF股票的最低价格是多少？

Bitwise Proficio Currency Debasement ETF（BPRO）的最低价格为18.15。将其与当前的20.64和18.15 - 30.29进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BPRO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BPRO股票是什么时候拆分的？

Bitwise Proficio Currency Debasement ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.89和-17.70%中可见。

日范围
20.64 20.64
年范围
18.15 30.29
前一天收盘价
18.89
开盘价
20.64
卖价
20.64
买价
20.94
最低价
20.64
最高价
20.64
交易量
1
日变化
9.26%
月变化
9.26%
6个月变化
-20.25%
年变化
-17.70%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%