Курс BPRE за сегодня изменился на -1.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.78, а максимальная — 13.10.

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