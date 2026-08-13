BPRE: Bluerock Private Real Estate Fund of Beneficial Interest
今日BPRE汇率已更改0.86%。当日，交易品种以低点12.81和高点13.12进行交易。
关注Bluerock Private Real Estate Fund of Beneficial Interest动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
BPRE股票今天的价格是多少？
Bluerock Private Real Estate Fund of Beneficial Interest股票今天的定价为12.92。它在12.81 - 13.12范围内交易，昨天的收盘价为12.81，交易量达到1014。BPRE的实时价格图表显示了这些更新。
Bluerock Private Real Estate Fund of Beneficial Interest股票是否支付股息？
Bluerock Private Real Estate Fund of Beneficial Interest目前的价值为12.92。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-7.71%和USD。实时查看图表以跟踪BPRE走势。
如何购买BPRE股票？
您可以以12.92的当前价格购买Bluerock Private Real Estate Fund of Beneficial Interest股票。订单通常设置在12.92或13.22附近，而1014和0.23%显示市场活动。立即关注BPRE的实时图表更新。
如何投资BPRE股票？
投资Bluerock Private Real Estate Fund of Beneficial Interest需要考虑年度范围11.93 - 18.25和当前价格12.92。许多人在以12.92或13.22下订单之前，会比较6.78%和。实时查看BPRE价格图表，了解每日变化。
Bluerock Private Real Estate Fund of Beneficial Interest股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Bluerock Private Real Estate Fund of Beneficial Interest的最高价格是18.25。在11.93 - 18.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bluerock Private Real Estate Fund of Beneficial Interest的绩效。
Bluerock Private Real Estate Fund of Beneficial Interest股票的最低价格是多少？
Bluerock Private Real Estate Fund of Beneficial Interest（BPRE）的最低价格为11.93。将其与当前的12.92和11.93 - 18.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BPRE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BPRE股票是什么时候拆分的？
Bluerock Private Real Estate Fund of Beneficial Interest历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、12.81和-7.71%中可见。
- 前一天收盘价
- 12.81
- 开盘价
- 12.89
- 卖价
- 12.92
- 买价
- 13.22
- 最低价
- 12.81
- 最高价
- 13.12
- 交易量
- 1.014 K
- 日变化
- 0.86%
- 月变化
- 6.78%
- 6个月变化
- -25.53%
- 年变化
- -7.71%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%