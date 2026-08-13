报价部分
货币 / BPRE
回到股票

BPRE: Bluerock Private Real Estate Fund of Beneficial Interest

12.92 USD 0.11 (0.86%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BPRE汇率已更改0.86%。当日，交易品种以低点12.81和高点13.12进行交易。

关注Bluerock Private Real Estate Fund of Beneficial Interest动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BPRE股票今天的价格是多少？

Bluerock Private Real Estate Fund of Beneficial Interest股票今天的定价为12.92。它在12.81 - 13.12范围内交易，昨天的收盘价为12.81，交易量达到1014。BPRE的实时价格图表显示了这些更新。

Bluerock Private Real Estate Fund of Beneficial Interest股票是否支付股息？

Bluerock Private Real Estate Fund of Beneficial Interest目前的价值为12.92。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-7.71%和USD。实时查看图表以跟踪BPRE走势。

如何购买BPRE股票？

您可以以12.92的当前价格购买Bluerock Private Real Estate Fund of Beneficial Interest股票。订单通常设置在12.92或13.22附近，而1014和0.23%显示市场活动。立即关注BPRE的实时图表更新。

如何投资BPRE股票？

投资Bluerock Private Real Estate Fund of Beneficial Interest需要考虑年度范围11.93 - 18.25和当前价格12.92。许多人在以12.92或13.22下订单之前，会比较6.78%和。实时查看BPRE价格图表，了解每日变化。

Bluerock Private Real Estate Fund of Beneficial Interest股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Bluerock Private Real Estate Fund of Beneficial Interest的最高价格是18.25。在11.93 - 18.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bluerock Private Real Estate Fund of Beneficial Interest的绩效。

Bluerock Private Real Estate Fund of Beneficial Interest股票的最低价格是多少？

Bluerock Private Real Estate Fund of Beneficial Interest（BPRE）的最低价格为11.93。将其与当前的12.92和11.93 - 18.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BPRE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BPRE股票是什么时候拆分的？

Bluerock Private Real Estate Fund of Beneficial Interest历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、12.81和-7.71%中可见。

日范围
12.81 13.12
年范围
11.93 18.25
前一天收盘价
12.81
开盘价
12.89
卖价
12.92
买价
13.22
最低价
12.81
最高价
13.12
交易量
1.014 K
日变化
0.86%
月变化
6.78%
6个月变化
-25.53%
年变化
-7.71%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%