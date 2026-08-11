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BPI: Grayscale Bitcoin Premium Income ETF

20.68 USD 0.11 (0.53%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BPI за сегодня изменился на -0.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.56, а максимальная — 20.90.

Следите за динамикой Grayscale Bitcoin Premium Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BPI сегодня?

Grayscale Bitcoin Premium Income ETF (BPI) сегодня оценивается на уровне 20.68. Инструмент торгуется в пределах 20.56 - 20.90, вчерашнее закрытие составило 20.79, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BPI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Grayscale Bitcoin Premium Income ETF?

Grayscale Bitcoin Premium Income ETF в настоящее время оценивается в 20.68. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -49.30% и USD. Отслеживайте движения BPI на графике в реальном времени.

Как купить акции BPI?

Вы можете купить акции Grayscale Bitcoin Premium Income ETF (BPI) по текущей цене 20.68. Ордера обычно размещаются около 20.68 или 20.98, тогда как 7 и -1.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BPI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BPI?

Инвестирование в Grayscale Bitcoin Premium Income ETF предполагает учет годового диапазона 18.55 - 43.87 и текущей цены 20.68. Многие сравнивают 0.05% и -11.28% перед размещением ордеров на 20.68 или 20.98. Изучайте ежедневные изменения цены BPI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Grayscale Bitcoin Premium Income ETF?

Самая высокая цена Grayscale Bitcoin Premium Income ETF (BPI) за последний год составила 43.87. Акции заметно колебались в пределах 18.55 - 43.87, сравнение с 20.79 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Grayscale Bitcoin Premium Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Grayscale Bitcoin Premium Income ETF?

Самая низкая цена Grayscale Bitcoin Premium Income ETF (BPI) за год составила 18.55. Сравнение с текущими 20.68 и 18.55 - 43.87 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BPI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BPI?

В прошлом Grayscale Bitcoin Premium Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.79 и -49.30% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
20.56 20.90
Годовой диапазон
18.55 43.87
Предыдущее закрытие
20.79
Open
20.90
Bid
20.68
Ask
20.98
Low
20.56
High
20.90
Объем
7
Дневное изменение
-0.53%
Месячное изменение
0.05%
6-месячное изменение
-11.28%
Годовое изменение
-49.30%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%