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BPI: Grayscale Bitcoin Premium Income ETF
Курс BPI за сегодня изменился на -0.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.56, а максимальная — 20.90.
Следите за динамикой Grayscale Bitcoin Premium Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BPI сегодня?
Grayscale Bitcoin Premium Income ETF (BPI) сегодня оценивается на уровне 20.68. Инструмент торгуется в пределах 20.56 - 20.90, вчерашнее закрытие составило 20.79, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BPI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Grayscale Bitcoin Premium Income ETF?
Grayscale Bitcoin Premium Income ETF в настоящее время оценивается в 20.68. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -49.30% и USD. Отслеживайте движения BPI на графике в реальном времени.
Как купить акции BPI?
Вы можете купить акции Grayscale Bitcoin Premium Income ETF (BPI) по текущей цене 20.68. Ордера обычно размещаются около 20.68 или 20.98, тогда как 7 и -1.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BPI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BPI?
Инвестирование в Grayscale Bitcoin Premium Income ETF предполагает учет годового диапазона 18.55 - 43.87 и текущей цены 20.68. Многие сравнивают 0.05% и -11.28% перед размещением ордеров на 20.68 или 20.98. Изучайте ежедневные изменения цены BPI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Grayscale Bitcoin Premium Income ETF?
Самая высокая цена Grayscale Bitcoin Premium Income ETF (BPI) за последний год составила 43.87. Акции заметно колебались в пределах 18.55 - 43.87, сравнение с 20.79 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Grayscale Bitcoin Premium Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Grayscale Bitcoin Premium Income ETF?
Самая низкая цена Grayscale Bitcoin Premium Income ETF (BPI) за год составила 18.55. Сравнение с текущими 20.68 и 18.55 - 43.87 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BPI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BPI?
В прошлом Grayscale Bitcoin Premium Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.79 и -49.30% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 20.79
- Open
- 20.90
- Bid
- 20.68
- Ask
- 20.98
- Low
- 20.56
- High
- 20.90
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- -0.53%
- Месячное изменение
- 0.05%
- 6-месячное изменение
- -11.28%
- Годовое изменение
- -49.30%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%