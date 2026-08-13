BPI: Grayscale Bitcoin Premium Income ETF
今日BPI汇率已更改-0.53%。当日，交易品种以低点20.56和高点20.90进行交易。
关注Grayscale Bitcoin Premium Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
BPI股票今天的价格是多少？
Grayscale Bitcoin Premium Income ETF股票今天的定价为20.68。它在20.56 - 20.90范围内交易，昨天的收盘价为20.79，交易量达到7。BPI的实时价格图表显示了这些更新。
Grayscale Bitcoin Premium Income ETF股票是否支付股息？
Grayscale Bitcoin Premium Income ETF目前的价值为20.68。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-49.30%和USD。实时查看图表以跟踪BPI走势。
如何购买BPI股票？
您可以以20.68的当前价格购买Grayscale Bitcoin Premium Income ETF股票。订单通常设置在20.68或20.98附近，而7和-1.05%显示市场活动。立即关注BPI的实时图表更新。
如何投资BPI股票？
投资Grayscale Bitcoin Premium Income ETF需要考虑年度范围18.55 - 43.87和当前价格20.68。许多人在以20.68或20.98下订单之前，会比较0.05%和。实时查看BPI价格图表，了解每日变化。
Grayscale Bitcoin Premium Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Grayscale Bitcoin Premium Income ETF的最高价格是43.87。在18.55 - 43.87内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Grayscale Bitcoin Premium Income ETF的绩效。
Grayscale Bitcoin Premium Income ETF股票的最低价格是多少？
Grayscale Bitcoin Premium Income ETF（BPI）的最低价格为18.55。将其与当前的20.68和18.55 - 43.87进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BPI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BPI股票是什么时候拆分的？
Grayscale Bitcoin Premium Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.79和-49.30%中可见。
- 前一天收盘价
- 20.79
- 开盘价
- 20.90
- 卖价
- 20.68
- 买价
- 20.98
- 最低价
- 20.56
- 最高价
- 20.90
- 交易量
- 7
- 日变化
- -0.53%
- 月变化
- 0.05%
- 6个月变化
- -11.28%
- 年变化
- -49.30%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%