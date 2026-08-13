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BPI: Grayscale Bitcoin Premium Income ETF

20.68 USD 0.11 (0.53%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BPI汇率已更改-0.53%。当日，交易品种以低点20.56和高点20.90进行交易。

关注Grayscale Bitcoin Premium Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BPI股票今天的价格是多少？

Grayscale Bitcoin Premium Income ETF股票今天的定价为20.68。它在20.56 - 20.90范围内交易，昨天的收盘价为20.79，交易量达到7。BPI的实时价格图表显示了这些更新。

Grayscale Bitcoin Premium Income ETF股票是否支付股息？

Grayscale Bitcoin Premium Income ETF目前的价值为20.68。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-49.30%和USD。实时查看图表以跟踪BPI走势。

如何购买BPI股票？

您可以以20.68的当前价格购买Grayscale Bitcoin Premium Income ETF股票。订单通常设置在20.68或20.98附近，而7和-1.05%显示市场活动。立即关注BPI的实时图表更新。

如何投资BPI股票？

投资Grayscale Bitcoin Premium Income ETF需要考虑年度范围18.55 - 43.87和当前价格20.68。许多人在以20.68或20.98下订单之前，会比较0.05%和。实时查看BPI价格图表，了解每日变化。

Grayscale Bitcoin Premium Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Grayscale Bitcoin Premium Income ETF的最高价格是43.87。在18.55 - 43.87内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Grayscale Bitcoin Premium Income ETF的绩效。

Grayscale Bitcoin Premium Income ETF股票的最低价格是多少？

Grayscale Bitcoin Premium Income ETF（BPI）的最低价格为18.55。将其与当前的20.68和18.55 - 43.87进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BPI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BPI股票是什么时候拆分的？

Grayscale Bitcoin Premium Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.79和-49.30%中可见。

日范围
20.56 20.90
年范围
18.55 43.87
前一天收盘价
20.79
开盘价
20.90
卖价
20.68
买价
20.98
最低价
20.56
最高价
20.90
交易量
7
日变化
-0.53%
月变化
0.05%
6个月变化
-11.28%
年变化
-49.30%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%