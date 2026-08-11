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BPH: BP p.l.c. ADRhedged

66.12 USD 1.28 (1.97%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BPH за сегодня изменился на 1.97%. При этом минимальная цена на торгах достигала 66.12, а максимальная — 66.12.

Следите за динамикой BP p.l.c. ADRhedged. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BPH сегодня?

BP p.l.c. ADRhedged (BPH) сегодня оценивается на уровне 66.12. Инструмент торгуется в пределах 66.12 - 66.12, вчерашнее закрытие составило 64.84, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BPH в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям BP p.l.c. ADRhedged?

BP p.l.c. ADRhedged в настоящее время оценивается в 66.12. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.86% и USD. Отслеживайте движения BPH на графике в реальном времени.

Как купить акции BPH?

Вы можете купить акции BP p.l.c. ADRhedged (BPH) по текущей цене 66.12. Ордера обычно размещаются около 66.12 или 66.42, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BPH на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BPH?

Инвестирование в BP p.l.c. ADRhedged предполагает учет годового диапазона 58.21 - 74.81 и текущей цены 66.12. Многие сравнивают -4.31% и 6.80% перед размещением ордеров на 66.12 или 66.42. Изучайте ежедневные изменения цены BPH на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции BP p.l.c. ADRhedged?

Самая высокая цена BP p.l.c. ADRhedged (BPH) за последний год составила 74.81. Акции заметно колебались в пределах 58.21 - 74.81, сравнение с 64.84 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BP p.l.c. ADRhedged на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции BP p.l.c. ADRhedged?

Самая низкая цена BP p.l.c. ADRhedged (BPH) за год составила 58.21. Сравнение с текущими 66.12 и 58.21 - 74.81 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BPH во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BPH?

В прошлом BP p.l.c. ADRhedged проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 64.84 и 8.86% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
66.12 66.12
Годовой диапазон
58.21 74.81
Предыдущее закрытие
64.84
Open
66.12
Bid
66.12
Ask
66.42
Low
66.12
High
66.12
Объем
1
Дневное изменение
1.97%
Месячное изменение
-4.31%
6-месячное изменение
6.80%
Годовое изменение
8.86%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%