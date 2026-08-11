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BPH: BP p.l.c. ADRhedged
Курс BPH за сегодня изменился на 1.97%. При этом минимальная цена на торгах достигала 66.12, а максимальная — 66.12.
Следите за динамикой BP p.l.c. ADRhedged. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BPH сегодня?
BP p.l.c. ADRhedged (BPH) сегодня оценивается на уровне 66.12. Инструмент торгуется в пределах 66.12 - 66.12, вчерашнее закрытие составило 64.84, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BPH в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям BP p.l.c. ADRhedged?
BP p.l.c. ADRhedged в настоящее время оценивается в 66.12. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.86% и USD. Отслеживайте движения BPH на графике в реальном времени.
Как купить акции BPH?
Вы можете купить акции BP p.l.c. ADRhedged (BPH) по текущей цене 66.12. Ордера обычно размещаются около 66.12 или 66.42, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BPH на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BPH?
Инвестирование в BP p.l.c. ADRhedged предполагает учет годового диапазона 58.21 - 74.81 и текущей цены 66.12. Многие сравнивают -4.31% и 6.80% перед размещением ордеров на 66.12 или 66.42. Изучайте ежедневные изменения цены BPH на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции BP p.l.c. ADRhedged?
Самая высокая цена BP p.l.c. ADRhedged (BPH) за последний год составила 74.81. Акции заметно колебались в пределах 58.21 - 74.81, сравнение с 64.84 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BP p.l.c. ADRhedged на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции BP p.l.c. ADRhedged?
Самая низкая цена BP p.l.c. ADRhedged (BPH) за год составила 58.21. Сравнение с текущими 66.12 и 58.21 - 74.81 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BPH во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BPH?
В прошлом BP p.l.c. ADRhedged проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 64.84 и 8.86% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 64.84
- Open
- 66.12
- Bid
- 66.12
- Ask
- 66.42
- Low
- 66.12
- High
- 66.12
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 1.97%
- Месячное изменение
- -4.31%
- 6-месячное изменение
- 6.80%
- Годовое изменение
- 8.86%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%