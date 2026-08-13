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BPH: BP p.l.c. ADRhedged

66.12 USD 1.28 (1.97%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BPH汇率已更改1.97%。当日，交易品种以低点66.12和高点66.12进行交易。

关注BP p.l.c. ADRhedged动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BPH股票今天的价格是多少？

BP p.l.c. ADRhedged股票今天的定价为66.12。它在66.12 - 66.12范围内交易，昨天的收盘价为64.84，交易量达到1。BPH的实时价格图表显示了这些更新。

BP p.l.c. ADRhedged股票是否支付股息？

BP p.l.c. ADRhedged目前的价值为66.12。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.86%和USD。实时查看图表以跟踪BPH走势。

如何购买BPH股票？

您可以以66.12的当前价格购买BP p.l.c. ADRhedged股票。订单通常设置在66.12或66.42附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注BPH的实时图表更新。

如何投资BPH股票？

投资BP p.l.c. ADRhedged需要考虑年度范围58.21 - 74.81和当前价格66.12。许多人在以66.12或66.42下订单之前，会比较-4.31%和。实时查看BPH价格图表，了解每日变化。

BP p.l.c. ADRhedged股票的最高价格是多少？

在过去一年中，BP p.l.c. ADRhedged的最高价格是74.81。在58.21 - 74.81内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BP p.l.c. ADRhedged的绩效。

BP p.l.c. ADRhedged股票的最低价格是多少？

BP p.l.c. ADRhedged（BPH）的最低价格为58.21。将其与当前的66.12和58.21 - 74.81进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BPH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BPH股票是什么时候拆分的？

BP p.l.c. ADRhedged历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、64.84和8.86%中可见。

日范围
66.12 66.12
年范围
58.21 74.81
前一天收盘价
64.84
开盘价
66.12
卖价
66.12
买价
66.42
最低价
66.12
最高价
66.12
交易量
1
日变化
1.97%
月变化
-4.31%
6个月变化
6.80%
年变化
8.86%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%