BPH: BP p.l.c. ADRhedged
今日BPH汇率已更改1.97%。当日，交易品种以低点66.12和高点66.12进行交易。
关注BP p.l.c. ADRhedged动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
BPH股票今天的价格是多少？
BP p.l.c. ADRhedged股票今天的定价为66.12。它在66.12 - 66.12范围内交易，昨天的收盘价为64.84，交易量达到1。BPH的实时价格图表显示了这些更新。
BP p.l.c. ADRhedged股票是否支付股息？
BP p.l.c. ADRhedged目前的价值为66.12。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.86%和USD。实时查看图表以跟踪BPH走势。
如何购买BPH股票？
您可以以66.12的当前价格购买BP p.l.c. ADRhedged股票。订单通常设置在66.12或66.42附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注BPH的实时图表更新。
如何投资BPH股票？
投资BP p.l.c. ADRhedged需要考虑年度范围58.21 - 74.81和当前价格66.12。许多人在以66.12或66.42下订单之前，会比较-4.31%和。实时查看BPH价格图表，了解每日变化。
BP p.l.c. ADRhedged股票的最高价格是多少？
在过去一年中，BP p.l.c. ADRhedged的最高价格是74.81。在58.21 - 74.81内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BP p.l.c. ADRhedged的绩效。
BP p.l.c. ADRhedged股票的最低价格是多少？
BP p.l.c. ADRhedged（BPH）的最低价格为58.21。将其与当前的66.12和58.21 - 74.81进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BPH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BPH股票是什么时候拆分的？
BP p.l.c. ADRhedged历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、64.84和8.86%中可见。
- 前一天收盘价
- 64.84
- 开盘价
- 66.12
- 卖价
- 66.12
- 买价
- 66.42
- 最低价
- 66.12
- 最高价
- 66.12
- 交易量
- 1
- 日变化
- 1.97%
- 月变化
- -4.31%
- 6个月变化
- 6.80%
- 年变化
- 8.86%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%