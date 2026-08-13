BPH股票今天的价格是多少？ BP p.l.c. ADRhedged股票今天的定价为66.12。它在66.12 - 66.12范围内交易，昨天的收盘价为64.84，交易量达到1。BPH的实时价格图表显示了这些更新。

BP p.l.c. ADRhedged股票是否支付股息？ BP p.l.c. ADRhedged目前的价值为66.12。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.86%和USD。实时查看图表以跟踪BPH走势。

如何购买BPH股票？ 您可以以66.12的当前价格购买BP p.l.c. ADRhedged股票。订单通常设置在66.12或66.42附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注BPH的实时图表更新。

如何投资BPH股票？ 投资BP p.l.c. ADRhedged需要考虑年度范围58.21 - 74.81和当前价格66.12。许多人在以66.12或66.42下订单之前，会比较-4.31%和。实时查看BPH价格图表，了解每日变化。

BP p.l.c. ADRhedged股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，BP p.l.c. ADRhedged的最高价格是74.81。在58.21 - 74.81内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BP p.l.c. ADRhedged的绩效。

BP p.l.c. ADRhedged股票的最低价格是多少？ BP p.l.c. ADRhedged（BPH）的最低价格为58.21。将其与当前的66.12和58.21 - 74.81进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BPH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。