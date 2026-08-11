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BOTT: Themes Humanoid Robotics ETF

45.16 USD 0.06 (0.13%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BOTT за сегодня изменился на 0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.14, а максимальная — 45.43.

Следите за динамикой Themes Humanoid Robotics ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BOTT сегодня?

Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) сегодня оценивается на уровне 45.16. Инструмент торгуется в пределах 45.14 - 45.43, вчерашнее закрытие составило 45.10, а торговый объем достиг 23. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BOTT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Themes Humanoid Robotics ETF?

Themes Humanoid Robotics ETF в настоящее время оценивается в 45.16. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -22.14% и USD. Отслеживайте движения BOTT на графике в реальном времени.

Как купить акции BOTT?

Вы можете купить акции Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) по текущей цене 45.16. Ордера обычно размещаются около 45.16 или 45.46, тогда как 23 и -0.31% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BOTT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BOTT?

Инвестирование в Themes Humanoid Robotics ETF предполагает учет годового диапазона 39.00 - 60.27 и текущей цены 45.16. Многие сравнивают 7.96% и -19.76% перед размещением ордеров на 45.16 или 45.46. Изучайте ежедневные изменения цены BOTT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Themes Humanoid Robotics ETF?

Самая высокая цена Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) за последний год составила 60.27. Акции заметно колебались в пределах 39.00 - 60.27, сравнение с 45.10 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Themes Humanoid Robotics ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Themes Humanoid Robotics ETF?

Самая низкая цена Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) за год составила 39.00. Сравнение с текущими 45.16 и 39.00 - 60.27 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BOTT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BOTT?

В прошлом Themes Humanoid Robotics ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 45.10 и -22.14% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
45.14 45.43
Годовой диапазон
39.00 60.27
Предыдущее закрытие
45.10
Open
45.30
Bid
45.16
Ask
45.46
Low
45.14
High
45.43
Объем
23
Дневное изменение
0.13%
Месячное изменение
7.96%
6-месячное изменение
-19.76%
Годовое изменение
-22.14%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%