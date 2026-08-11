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BOTT: Themes Humanoid Robotics ETF
Курс BOTT за сегодня изменился на 0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.14, а максимальная — 45.43.
Следите за динамикой Themes Humanoid Robotics ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BOTT сегодня?
Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) сегодня оценивается на уровне 45.16. Инструмент торгуется в пределах 45.14 - 45.43, вчерашнее закрытие составило 45.10, а торговый объем достиг 23. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BOTT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Themes Humanoid Robotics ETF?
Themes Humanoid Robotics ETF в настоящее время оценивается в 45.16. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -22.14% и USD. Отслеживайте движения BOTT на графике в реальном времени.
Как купить акции BOTT?
Вы можете купить акции Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) по текущей цене 45.16. Ордера обычно размещаются около 45.16 или 45.46, тогда как 23 и -0.31% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BOTT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BOTT?
Инвестирование в Themes Humanoid Robotics ETF предполагает учет годового диапазона 39.00 - 60.27 и текущей цены 45.16. Многие сравнивают 7.96% и -19.76% перед размещением ордеров на 45.16 или 45.46. Изучайте ежедневные изменения цены BOTT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Themes Humanoid Robotics ETF?
Самая высокая цена Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) за последний год составила 60.27. Акции заметно колебались в пределах 39.00 - 60.27, сравнение с 45.10 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Themes Humanoid Robotics ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Themes Humanoid Robotics ETF?
Самая низкая цена Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) за год составила 39.00. Сравнение с текущими 45.16 и 39.00 - 60.27 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BOTT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BOTT?
В прошлом Themes Humanoid Robotics ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 45.10 и -22.14% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 45.10
- Open
- 45.30
- Bid
- 45.16
- Ask
- 45.46
- Low
- 45.14
- High
- 45.43
- Объем
- 23
- Дневное изменение
- 0.13%
- Месячное изменение
- 7.96%
- 6-месячное изменение
- -19.76%
- Годовое изменение
- -22.14%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%