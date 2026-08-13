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BOTT: Themes Humanoid Robotics ETF

45.67 USD 0.51 (1.13%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BOTT汇率已更改1.13%。当日，交易品种以低点45.48和高点45.91进行交易。

关注Themes Humanoid Robotics ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BOTT股票今天的价格是多少？

Themes Humanoid Robotics ETF股票今天的定价为45.67。它在45.48 - 45.91范围内交易，昨天的收盘价为45.16，交易量达到55。BOTT的实时价格图表显示了这些更新。

Themes Humanoid Robotics ETF股票是否支付股息？

Themes Humanoid Robotics ETF目前的价值为45.67。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-21.26%和USD。实时查看图表以跟踪BOTT走势。

如何购买BOTT股票？

您可以以45.67的当前价格购买Themes Humanoid Robotics ETF股票。订单通常设置在45.67或45.97附近，而55和0.26%显示市场活动。立即关注BOTT的实时图表更新。

如何投资BOTT股票？

投资Themes Humanoid Robotics ETF需要考虑年度范围39.00 - 60.27和当前价格45.67。许多人在以45.67或45.97下订单之前，会比较9.18%和。实时查看BOTT价格图表，了解每日变化。

Themes Humanoid Robotics ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Themes Humanoid Robotics ETF的最高价格是60.27。在39.00 - 60.27内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Themes Humanoid Robotics ETF的绩效。

Themes Humanoid Robotics ETF股票的最低价格是多少？

Themes Humanoid Robotics ETF（BOTT）的最低价格为39.00。将其与当前的45.67和39.00 - 60.27进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BOTT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BOTT股票是什么时候拆分的？

Themes Humanoid Robotics ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、45.16和-21.26%中可见。

日范围
45.48 45.91
年范围
39.00 60.27
前一天收盘价
45.16
开盘价
45.55
卖价
45.67
买价
45.97
最低价
45.48
最高价
45.91
交易量
55
日变化
1.13%
月变化
9.18%
6个月变化
-18.85%
年变化
-21.26%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%