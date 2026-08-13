BOTT: Themes Humanoid Robotics ETF
今日BOTT汇率已更改1.13%。当日，交易品种以低点45.48和高点45.91进行交易。
关注Themes Humanoid Robotics ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
BOTT股票今天的价格是多少？
Themes Humanoid Robotics ETF股票今天的定价为45.67。它在45.48 - 45.91范围内交易，昨天的收盘价为45.16，交易量达到55。BOTT的实时价格图表显示了这些更新。
Themes Humanoid Robotics ETF股票是否支付股息？
Themes Humanoid Robotics ETF目前的价值为45.67。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-21.26%和USD。实时查看图表以跟踪BOTT走势。
如何购买BOTT股票？
您可以以45.67的当前价格购买Themes Humanoid Robotics ETF股票。订单通常设置在45.67或45.97附近，而55和0.26%显示市场活动。立即关注BOTT的实时图表更新。
如何投资BOTT股票？
投资Themes Humanoid Robotics ETF需要考虑年度范围39.00 - 60.27和当前价格45.67。许多人在以45.67或45.97下订单之前，会比较9.18%和。实时查看BOTT价格图表，了解每日变化。
Themes Humanoid Robotics ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Themes Humanoid Robotics ETF的最高价格是60.27。在39.00 - 60.27内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Themes Humanoid Robotics ETF的绩效。
Themes Humanoid Robotics ETF股票的最低价格是多少？
Themes Humanoid Robotics ETF（BOTT）的最低价格为39.00。将其与当前的45.67和39.00 - 60.27进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BOTT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BOTT股票是什么时候拆分的？
Themes Humanoid Robotics ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、45.16和-21.26%中可见。
- 前一天收盘价
- 45.16
- 开盘价
- 45.55
- 卖价
- 45.67
- 买价
- 45.97
- 最低价
- 45.48
- 最高价
- 45.91
- 交易量
- 55
- 日变化
- 1.13%
- 月变化
- 9.18%
- 6个月变化
- -18.85%
- 年变化
- -21.26%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%