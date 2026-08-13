BOTT股票今天的价格是多少？ Themes Humanoid Robotics ETF股票今天的定价为45.67。它在45.48 - 45.91范围内交易，昨天的收盘价为45.16，交易量达到55。BOTT的实时价格图表显示了这些更新。

Themes Humanoid Robotics ETF股票是否支付股息？ Themes Humanoid Robotics ETF目前的价值为45.67。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-21.26%和USD。实时查看图表以跟踪BOTT走势。

如何购买BOTT股票？ 您可以以45.67的当前价格购买Themes Humanoid Robotics ETF股票。订单通常设置在45.67或45.97附近，而55和0.26%显示市场活动。立即关注BOTT的实时图表更新。

如何投资BOTT股票？ 投资Themes Humanoid Robotics ETF需要考虑年度范围39.00 - 60.27和当前价格45.67。许多人在以45.67或45.97下订单之前，会比较9.18%和。实时查看BOTT价格图表，了解每日变化。

Themes Humanoid Robotics ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Themes Humanoid Robotics ETF的最高价格是60.27。在39.00 - 60.27内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Themes Humanoid Robotics ETF的绩效。

Themes Humanoid Robotics ETF股票的最低价格是多少？ Themes Humanoid Robotics ETF（BOTT）的最低价格为39.00。将其与当前的45.67和39.00 - 60.27进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BOTT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。