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BOBS: Bob's Discount Furniture Inc

18.36 USD 0.50 (2.80%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BOBS за сегодня изменился на 2.80%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.80, а максимальная — 18.79.

Следите за динамикой Bob's Discount Furniture Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BOBS сегодня?

Bob's Discount Furniture Inc (BOBS) сегодня оценивается на уровне 18.36. Инструмент торгуется в пределах 17.80 - 18.79, вчерашнее закрытие составило 17.86, а торговый объем достиг 1741. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BOBS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bob's Discount Furniture Inc?

Bob's Discount Furniture Inc в настоящее время оценивается в 18.36. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.77% и USD. Отслеживайте движения BOBS на графике в реальном времени.

Как купить акции BOBS?

Вы можете купить акции Bob's Discount Furniture Inc (BOBS) по текущей цене 18.36. Ордера обычно размещаются около 18.36 или 18.66, тогда как 1741 и 3.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BOBS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BOBS?

Инвестирование в Bob's Discount Furniture Inc предполагает учет годового диапазона 9.74 - 23.48 и текущей цены 18.36. Многие сравнивают 8.32% и -10.96% перед размещением ордеров на 18.36 или 18.66. Изучайте ежедневные изменения цены BOBS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Bob's Discount Furniture Inc?

Самая высокая цена Bob's Discount Furniture Inc (BOBS) за последний год составила 23.48. Акции заметно колебались в пределах 9.74 - 23.48, сравнение с 17.86 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bob's Discount Furniture Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Bob's Discount Furniture Inc?

Самая низкая цена Bob's Discount Furniture Inc (BOBS) за год составила 9.74. Сравнение с текущими 18.36 и 9.74 - 23.48 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BOBS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BOBS?

В прошлом Bob's Discount Furniture Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 17.86 и 8.77% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
17.80 18.79
Годовой диапазон
9.74 23.48
Предыдущее закрытие
17.86
Open
17.80
Bid
18.36
Ask
18.66
Low
17.80
High
18.79
Объем
1.741 K
Дневное изменение
2.80%
Месячное изменение
8.32%
6-месячное изменение
-10.96%
Годовое изменение
8.77%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%