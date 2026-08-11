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BOBS: Bob's Discount Furniture Inc
Курс BOBS за сегодня изменился на 2.80%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.80, а максимальная — 18.79.
Следите за динамикой Bob's Discount Furniture Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BOBS сегодня?
Bob's Discount Furniture Inc (BOBS) сегодня оценивается на уровне 18.36. Инструмент торгуется в пределах 17.80 - 18.79, вчерашнее закрытие составило 17.86, а торговый объем достиг 1741. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BOBS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bob's Discount Furniture Inc?
Bob's Discount Furniture Inc в настоящее время оценивается в 18.36. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.77% и USD. Отслеживайте движения BOBS на графике в реальном времени.
Как купить акции BOBS?
Вы можете купить акции Bob's Discount Furniture Inc (BOBS) по текущей цене 18.36. Ордера обычно размещаются около 18.36 или 18.66, тогда как 1741 и 3.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BOBS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BOBS?
Инвестирование в Bob's Discount Furniture Inc предполагает учет годового диапазона 9.74 - 23.48 и текущей цены 18.36. Многие сравнивают 8.32% и -10.96% перед размещением ордеров на 18.36 или 18.66. Изучайте ежедневные изменения цены BOBS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Bob's Discount Furniture Inc?
Самая высокая цена Bob's Discount Furniture Inc (BOBS) за последний год составила 23.48. Акции заметно колебались в пределах 9.74 - 23.48, сравнение с 17.86 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bob's Discount Furniture Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Bob's Discount Furniture Inc?
Самая низкая цена Bob's Discount Furniture Inc (BOBS) за год составила 9.74. Сравнение с текущими 18.36 и 9.74 - 23.48 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BOBS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BOBS?
В прошлом Bob's Discount Furniture Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 17.86 и 8.77% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 17.86
- Open
- 17.80
- Bid
- 18.36
- Ask
- 18.66
- Low
- 17.80
- High
- 18.79
- Объем
- 1.741 K
- Дневное изменение
- 2.80%
- Месячное изменение
- 8.32%
- 6-месячное изменение
- -10.96%
- Годовое изменение
- 8.77%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%