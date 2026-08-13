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BOBS: Bob's Discount Furniture Inc

18.38 USD 0.02 (0.11%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BOBS汇率已更改0.11%。当日，交易品种以低点18.29和高点18.92进行交易。

关注Bob's Discount Furniture Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

BOBS股票今天的价格是多少？

Bob's Discount Furniture Inc股票今天的定价为18.38。它在18.29 - 18.92范围内交易，昨天的收盘价为18.36，交易量达到3089。BOBS的实时价格图表显示了这些更新。

Bob's Discount Furniture Inc股票是否支付股息？

Bob's Discount Furniture Inc目前的价值为18.38。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.89%和USD。实时查看图表以跟踪BOBS走势。

如何购买BOBS股票？

您可以以18.38的当前价格购买Bob's Discount Furniture Inc股票。订单通常设置在18.38或18.68附近，而3089和-0.54%显示市场活动。立即关注BOBS的实时图表更新。

如何投资BOBS股票？

投资Bob's Discount Furniture Inc需要考虑年度范围9.74 - 23.48和当前价格18.38。许多人在以18.38或18.68下订单之前，会比较8.44%和。实时查看BOBS价格图表，了解每日变化。

Bob's Discount Furniture Inc股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Bob's Discount Furniture Inc的最高价格是23.48。在9.74 - 23.48内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bob's Discount Furniture Inc的绩效。

Bob's Discount Furniture Inc股票的最低价格是多少？

Bob's Discount Furniture Inc（BOBS）的最低价格为9.74。将其与当前的18.38和9.74 - 23.48进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BOBS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BOBS股票是什么时候拆分的？

Bob's Discount Furniture Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.36和8.89%中可见。

日范围
18.29 18.92
年范围
9.74 23.48
前一天收盘价
18.36
开盘价
18.48
卖价
18.38
买价
18.68
最低价
18.29
最高价
18.92
交易量
3.089 K
日变化
0.11%
月变化
8.44%
6个月变化
-10.86%
年变化
8.89%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%