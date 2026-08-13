BOBS: Bob's Discount Furniture Inc
今日BOBS汇率已更改0.11%。当日，交易品种以低点18.29和高点18.92进行交易。
关注Bob's Discount Furniture Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
BOBS股票今天的价格是多少？
Bob's Discount Furniture Inc股票今天的定价为18.38。它在18.29 - 18.92范围内交易，昨天的收盘价为18.36，交易量达到3089。BOBS的实时价格图表显示了这些更新。
Bob's Discount Furniture Inc股票是否支付股息？
Bob's Discount Furniture Inc目前的价值为18.38。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.89%和USD。实时查看图表以跟踪BOBS走势。
如何购买BOBS股票？
您可以以18.38的当前价格购买Bob's Discount Furniture Inc股票。订单通常设置在18.38或18.68附近，而3089和-0.54%显示市场活动。立即关注BOBS的实时图表更新。
如何投资BOBS股票？
投资Bob's Discount Furniture Inc需要考虑年度范围9.74 - 23.48和当前价格18.38。许多人在以18.38或18.68下订单之前，会比较8.44%和。实时查看BOBS价格图表，了解每日变化。
Bob's Discount Furniture Inc股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Bob's Discount Furniture Inc的最高价格是23.48。在9.74 - 23.48内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bob's Discount Furniture Inc的绩效。
Bob's Discount Furniture Inc股票的最低价格是多少？
Bob's Discount Furniture Inc（BOBS）的最低价格为9.74。将其与当前的18.38和9.74 - 23.48进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BOBS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BOBS股票是什么时候拆分的？
Bob's Discount Furniture Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.36和8.89%中可见。
- 前一天收盘价
- 18.36
- 开盘价
- 18.48
- 卖价
- 18.38
- 买价
- 18.68
- 最低价
- 18.29
- 最高价
- 18.92
- 交易量
- 3.089 K
- 日变化
- 0.11%
- 月变化
- 8.44%
- 6个月变化
- -10.86%
- 年变化
- 8.89%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
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- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%