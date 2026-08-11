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BOBP: CORE16 Best of Breed Premier Index ETF
Курс BOBP за сегодня изменился на 0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.00, а максимальная — 30.13.
Следите за динамикой CORE16 Best of Breed Premier Index ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BOBP сегодня?
CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP) сегодня оценивается на уровне 30.02. Инструмент торгуется в пределах 30.00 - 30.13, вчерашнее закрытие составило 30.00, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BOBP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям CORE16 Best of Breed Premier Index ETF?
CORE16 Best of Breed Premier Index ETF в настоящее время оценивается в 30.02. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.61% и USD. Отслеживайте движения BOBP на графике в реальном времени.
Как купить акции BOBP?
Вы можете купить акции CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP) по текущей цене 30.02. Ордера обычно размещаются около 30.02 или 30.32, тогда как 10 и -0.37% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BOBP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BOBP?
Инвестирование в CORE16 Best of Breed Premier Index ETF предполагает учет годового диапазона 24.80 - 33.64 и текущей цены 30.02. Многие сравнивают 3.84% и 9.32% перед размещением ордеров на 30.02 или 30.32. Изучайте ежедневные изменения цены BOBP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции CORE16 Best of Breed Premier Index ETF?
Самая высокая цена CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP) за последний год составила 33.64. Акции заметно колебались в пределах 24.80 - 33.64, сравнение с 30.00 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику CORE16 Best of Breed Premier Index ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции CORE16 Best of Breed Premier Index ETF?
Самая низкая цена CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP) за год составила 24.80. Сравнение с текущими 30.02 и 24.80 - 33.64 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BOBP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BOBP?
В прошлом CORE16 Best of Breed Premier Index ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.00 и 18.61% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 30.00
- Open
- 30.13
- Bid
- 30.02
- Ask
- 30.32
- Low
- 30.00
- High
- 30.13
- Объем
- 10
- Дневное изменение
- 0.07%
- Месячное изменение
- 3.84%
- 6-месячное изменение
- 9.32%
- Годовое изменение
- 18.61%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%