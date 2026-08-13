BOBP: CORE16 Best of Breed Premier Index ETF
今日BOBP汇率已更改-0.07%。当日，交易品种以低点29.93和高点30.16进行交易。
关注CORE16 Best of Breed Premier Index ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
BOBP股票今天的价格是多少？
CORE16 Best of Breed Premier Index ETF股票今天的定价为30.00。它在29.93 - 30.16范围内交易，昨天的收盘价为30.02，交易量达到13。BOBP的实时价格图表显示了这些更新。
CORE16 Best of Breed Premier Index ETF股票是否支付股息？
CORE16 Best of Breed Premier Index ETF目前的价值为30.00。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.54%和USD。实时查看图表以跟踪BOBP走势。
如何购买BOBP股票？
您可以以30.00的当前价格购买CORE16 Best of Breed Premier Index ETF股票。订单通常设置在30.00或30.30附近，而13和0.20%显示市场活动。立即关注BOBP的实时图表更新。
如何投资BOBP股票？
投资CORE16 Best of Breed Premier Index ETF需要考虑年度范围24.80 - 33.64和当前价格30.00。许多人在以30.00或30.30下订单之前，会比较3.77%和。实时查看BOBP价格图表，了解每日变化。
CORE16 Best of Breed Premier Index ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，CORE16 Best of Breed Premier Index ETF的最高价格是33.64。在24.80 - 33.64内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪CORE16 Best of Breed Premier Index ETF的绩效。
CORE16 Best of Breed Premier Index ETF股票的最低价格是多少？
CORE16 Best of Breed Premier Index ETF（BOBP）的最低价格为24.80。将其与当前的30.00和24.80 - 33.64进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BOBP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BOBP股票是什么时候拆分的？
CORE16 Best of Breed Premier Index ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.02和18.54%中可见。
- 前一天收盘价
- 30.02
- 开盘价
- 29.94
- 卖价
- 30.00
- 买价
- 30.30
- 最低价
- 29.93
- 最高价
- 30.16
- 交易量
- 13
- 日变化
- -0.07%
- 月变化
- 3.77%
- 6个月变化
- 9.25%
- 年变化
- 18.54%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%