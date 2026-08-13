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BOBP: CORE16 Best of Breed Premier Index ETF

30.00 USD 0.02 (0.07%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BOBP汇率已更改-0.07%。当日，交易品种以低点29.93和高点30.16进行交易。

关注CORE16 Best of Breed Premier Index ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BOBP股票今天的价格是多少？

CORE16 Best of Breed Premier Index ETF股票今天的定价为30.00。它在29.93 - 30.16范围内交易，昨天的收盘价为30.02，交易量达到13。BOBP的实时价格图表显示了这些更新。

CORE16 Best of Breed Premier Index ETF股票是否支付股息？

CORE16 Best of Breed Premier Index ETF目前的价值为30.00。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.54%和USD。实时查看图表以跟踪BOBP走势。

如何购买BOBP股票？

您可以以30.00的当前价格购买CORE16 Best of Breed Premier Index ETF股票。订单通常设置在30.00或30.30附近，而13和0.20%显示市场活动。立即关注BOBP的实时图表更新。

如何投资BOBP股票？

投资CORE16 Best of Breed Premier Index ETF需要考虑年度范围24.80 - 33.64和当前价格30.00。许多人在以30.00或30.30下订单之前，会比较3.77%和。实时查看BOBP价格图表，了解每日变化。

CORE16 Best of Breed Premier Index ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，CORE16 Best of Breed Premier Index ETF的最高价格是33.64。在24.80 - 33.64内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪CORE16 Best of Breed Premier Index ETF的绩效。

CORE16 Best of Breed Premier Index ETF股票的最低价格是多少？

CORE16 Best of Breed Premier Index ETF（BOBP）的最低价格为24.80。将其与当前的30.00和24.80 - 33.64进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BOBP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BOBP股票是什么时候拆分的？

CORE16 Best of Breed Premier Index ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.02和18.54%中可见。

日范围
29.93 30.16
年范围
24.80 33.64
前一天收盘价
30.02
开盘价
29.94
卖价
30.00
买价
30.30
最低价
29.93
最高价
30.16
交易量
13
日变化
-0.07%
月变化
3.77%
6个月变化
9.25%
年变化
18.54%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%