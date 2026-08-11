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BNDY: Horizon Core Bond ETF
Курс BNDY за сегодня изменился на -0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.70, а максимальная — 24.78.
Следите за динамикой Horizon Core Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BNDY сегодня?
Horizon Core Bond ETF (BNDY) сегодня оценивается на уровне 24.73. Инструмент торгуется в пределах 24.70 - 24.78, вчерашнее закрытие составило 24.78, а торговый объем достиг 27. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BNDY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Horizon Core Bond ETF?
Horizon Core Bond ETF в настоящее время оценивается в 24.73. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.94% и USD. Отслеживайте движения BNDY на графике в реальном времени.
Как купить акции BNDY?
Вы можете купить акции Horizon Core Bond ETF (BNDY) по текущей цене 24.73. Ордера обычно размещаются около 24.73 или 25.03, тогда как 27 и -0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BNDY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BNDY?
Инвестирование в Horizon Core Bond ETF предполагает учет годового диапазона 24.61 - 26.24 и текущей цены 24.73. Многие сравнивают 0.12% и -5.27% перед размещением ордеров на 24.73 или 25.03. Изучайте ежедневные изменения цены BNDY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Horizon Core Bond ETF?
Самая высокая цена Horizon Core Bond ETF (BNDY) за последний год составила 26.24. Акции заметно колебались в пределах 24.61 - 26.24, сравнение с 24.78 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Horizon Core Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Horizon Core Bond ETF?
Самая низкая цена Horizon Core Bond ETF (BNDY) за год составила 24.61. Сравнение с текущими 24.73 и 24.61 - 26.24 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BNDY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BNDY?
В прошлом Horizon Core Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.78 и -1.94% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.78
- Open
- 24.75
- Bid
- 24.73
- Ask
- 25.03
- Low
- 24.70
- High
- 24.78
- Объем
- 27
- Дневное изменение
- -0.20%
- Месячное изменение
- 0.12%
- 6-месячное изменение
- -5.27%
- Годовое изменение
- -1.94%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%