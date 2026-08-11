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BNDY: Horizon Core Bond ETF

24.73 USD 0.05 (0.20%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BNDY за сегодня изменился на -0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.70, а максимальная — 24.78.

Следите за динамикой Horizon Core Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BNDY сегодня?

Horizon Core Bond ETF (BNDY) сегодня оценивается на уровне 24.73. Инструмент торгуется в пределах 24.70 - 24.78, вчерашнее закрытие составило 24.78, а торговый объем достиг 27. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BNDY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Horizon Core Bond ETF?

Horizon Core Bond ETF в настоящее время оценивается в 24.73. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.94% и USD. Отслеживайте движения BNDY на графике в реальном времени.

Как купить акции BNDY?

Вы можете купить акции Horizon Core Bond ETF (BNDY) по текущей цене 24.73. Ордера обычно размещаются около 24.73 или 25.03, тогда как 27 и -0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BNDY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BNDY?

Инвестирование в Horizon Core Bond ETF предполагает учет годового диапазона 24.61 - 26.24 и текущей цены 24.73. Многие сравнивают 0.12% и -5.27% перед размещением ордеров на 24.73 или 25.03. Изучайте ежедневные изменения цены BNDY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Horizon Core Bond ETF?

Самая высокая цена Horizon Core Bond ETF (BNDY) за последний год составила 26.24. Акции заметно колебались в пределах 24.61 - 26.24, сравнение с 24.78 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Horizon Core Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Horizon Core Bond ETF?

Самая низкая цена Horizon Core Bond ETF (BNDY) за год составила 24.61. Сравнение с текущими 24.73 и 24.61 - 26.24 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BNDY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BNDY?

В прошлом Horizon Core Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.78 и -1.94% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.70 24.78
Годовой диапазон
24.61 26.24
Предыдущее закрытие
24.78
Open
24.75
Bid
24.73
Ask
25.03
Low
24.70
High
24.78
Объем
27
Дневное изменение
-0.20%
Месячное изменение
0.12%
6-месячное изменение
-5.27%
Годовое изменение
-1.94%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%