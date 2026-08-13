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BNDY: Horizon Core Bond ETF

24.76 USD 0.03 (0.12%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BNDY汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点24.72和高点24.79进行交易。

关注Horizon Core Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BNDY股票今天的价格是多少？

Horizon Core Bond ETF股票今天的定价为24.76。它在24.72 - 24.79范围内交易，昨天的收盘价为24.73，交易量达到27。BNDY的实时价格图表显示了这些更新。

Horizon Core Bond ETF股票是否支付股息？

Horizon Core Bond ETF目前的价值为24.76。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.82%和USD。实时查看图表以跟踪BNDY走势。

如何购买BNDY股票？

您可以以24.76的当前价格购买Horizon Core Bond ETF股票。订单通常设置在24.76或25.06附近，而27和0.16%显示市场活动。立即关注BNDY的实时图表更新。

如何投资BNDY股票？

投资Horizon Core Bond ETF需要考虑年度范围24.61 - 26.24和当前价格24.76。许多人在以24.76或25.06下订单之前，会比较0.24%和。实时查看BNDY价格图表，了解每日变化。

Horizon Core Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Horizon Core Bond ETF的最高价格是26.24。在24.61 - 26.24内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Horizon Core Bond ETF的绩效。

Horizon Core Bond ETF股票的最低价格是多少？

Horizon Core Bond ETF（BNDY）的最低价格为24.61。将其与当前的24.76和24.61 - 26.24进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BNDY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BNDY股票是什么时候拆分的？

Horizon Core Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.73和-1.82%中可见。

日范围
24.72 24.79
年范围
24.61 26.24
前一天收盘价
24.73
开盘价
24.72
卖价
24.76
买价
25.06
最低价
24.72
最高价
24.79
交易量
27
日变化
0.12%
月变化
0.24%
6个月变化
-5.15%
年变化
-1.82%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%