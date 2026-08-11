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BNDS: Infrastructure Capital Bond Income ETF

50.11 USD 0.12 (0.24%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BNDS за сегодня изменился на -0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.08, а максимальная — 50.24.

Следите за динамикой Infrastructure Capital Bond Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BNDS сегодня?

Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) сегодня оценивается на уровне 50.11. Инструмент торгуется в пределах 50.08 - 50.24, вчерашнее закрытие составило 50.23, а торговый объем достиг 84. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BNDS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Infrastructure Capital Bond Income ETF?

Infrastructure Capital Bond Income ETF в настоящее время оценивается в 50.11. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.91% и USD. Отслеживайте движения BNDS на графике в реальном времени.

Как купить акции BNDS?

Вы можете купить акции Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) по текущей цене 50.11. Ордера обычно размещаются около 50.11 или 50.41, тогда как 84 и -0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BNDS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BNDS?

Инвестирование в Infrastructure Capital Bond Income ETF предполагает учет годового диапазона 49.23 - 51.78 и текущей цены 50.11. Многие сравнивают 1.79% и -1.46% перед размещением ордеров на 50.11 или 50.41. Изучайте ежедневные изменения цены BNDS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Infrastructure Capital Bond Income ETF?

Самая высокая цена Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) за последний год составила 51.78. Акции заметно колебались в пределах 49.23 - 51.78, сравнение с 50.23 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Infrastructure Capital Bond Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Infrastructure Capital Bond Income ETF?

Самая низкая цена Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) за год составила 49.23. Сравнение с текущими 50.11 и 49.23 - 51.78 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BNDS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BNDS?

В прошлом Infrastructure Capital Bond Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.23 и -2.91% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
50.08 50.24
Годовой диапазон
49.23 51.78
Предыдущее закрытие
50.23
Open
50.19
Bid
50.11
Ask
50.41
Low
50.08
High
50.24
Объем
84
Дневное изменение
-0.24%
Месячное изменение
1.79%
6-месячное изменение
-1.46%
Годовое изменение
-2.91%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%