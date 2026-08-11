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BNDS: Infrastructure Capital Bond Income ETF
Курс BNDS за сегодня изменился на -0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.08, а максимальная — 50.24.
Следите за динамикой Infrastructure Capital Bond Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
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- H4
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- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BNDS сегодня?
Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) сегодня оценивается на уровне 50.11. Инструмент торгуется в пределах 50.08 - 50.24, вчерашнее закрытие составило 50.23, а торговый объем достиг 84. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BNDS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Infrastructure Capital Bond Income ETF?
Infrastructure Capital Bond Income ETF в настоящее время оценивается в 50.11. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.91% и USD. Отслеживайте движения BNDS на графике в реальном времени.
Как купить акции BNDS?
Вы можете купить акции Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) по текущей цене 50.11. Ордера обычно размещаются около 50.11 или 50.41, тогда как 84 и -0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BNDS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BNDS?
Инвестирование в Infrastructure Capital Bond Income ETF предполагает учет годового диапазона 49.23 - 51.78 и текущей цены 50.11. Многие сравнивают 1.79% и -1.46% перед размещением ордеров на 50.11 или 50.41. Изучайте ежедневные изменения цены BNDS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Infrastructure Capital Bond Income ETF?
Самая высокая цена Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) за последний год составила 51.78. Акции заметно колебались в пределах 49.23 - 51.78, сравнение с 50.23 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Infrastructure Capital Bond Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Infrastructure Capital Bond Income ETF?
Самая низкая цена Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) за год составила 49.23. Сравнение с текущими 50.11 и 49.23 - 51.78 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BNDS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BNDS?
В прошлом Infrastructure Capital Bond Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.23 и -2.91% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 50.23
- Open
- 50.19
- Bid
- 50.11
- Ask
- 50.41
- Low
- 50.08
- High
- 50.24
- Объем
- 84
- Дневное изменение
- -0.24%
- Месячное изменение
- 1.79%
- 6-месячное изменение
- -1.46%
- Годовое изменение
- -2.91%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%