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BNDS: Infrastructure Capital Bond Income ETF

50.16 USD 0.05 (0.10%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BNDS汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点50.08和高点50.26进行交易。

关注Infrastructure Capital Bond Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BNDS股票今天的价格是多少？

Infrastructure Capital Bond Income ETF股票今天的定价为50.16。它在50.08 - 50.26范围内交易，昨天的收盘价为50.11，交易量达到106。BNDS的实时价格图表显示了这些更新。

Infrastructure Capital Bond Income ETF股票是否支付股息？

Infrastructure Capital Bond Income ETF目前的价值为50.16。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.82%和USD。实时查看图表以跟踪BNDS走势。

如何购买BNDS股票？

您可以以50.16的当前价格购买Infrastructure Capital Bond Income ETF股票。订单通常设置在50.16或50.46附近，而106和-0.20%显示市场活动。立即关注BNDS的实时图表更新。

如何投资BNDS股票？

投资Infrastructure Capital Bond Income ETF需要考虑年度范围49.23 - 51.78和当前价格50.16。许多人在以50.16或50.46下订单之前，会比较1.89%和。实时查看BNDS价格图表，了解每日变化。

Infrastructure Capital Bond Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Infrastructure Capital Bond Income ETF的最高价格是51.78。在49.23 - 51.78内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Infrastructure Capital Bond Income ETF的绩效。

Infrastructure Capital Bond Income ETF股票的最低价格是多少？

Infrastructure Capital Bond Income ETF（BNDS）的最低价格为49.23。将其与当前的50.16和49.23 - 51.78进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BNDS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BNDS股票是什么时候拆分的？

Infrastructure Capital Bond Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.11和-2.82%中可见。

日范围
50.08 50.26
年范围
49.23 51.78
前一天收盘价
50.11
开盘价
50.26
卖价
50.16
买价
50.46
最低价
50.08
最高价
50.26
交易量
106
日变化
0.10%
月变化
1.89%
6个月变化
-1.36%
年变化
-2.82%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%