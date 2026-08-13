BNDS: Infrastructure Capital Bond Income ETF
今日BNDS汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点50.08和高点50.26进行交易。
关注Infrastructure Capital Bond Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
BNDS股票今天的价格是多少？
Infrastructure Capital Bond Income ETF股票今天的定价为50.16。它在50.08 - 50.26范围内交易，昨天的收盘价为50.11，交易量达到106。BNDS的实时价格图表显示了这些更新。
Infrastructure Capital Bond Income ETF股票是否支付股息？
Infrastructure Capital Bond Income ETF目前的价值为50.16。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.82%和USD。实时查看图表以跟踪BNDS走势。
如何购买BNDS股票？
您可以以50.16的当前价格购买Infrastructure Capital Bond Income ETF股票。订单通常设置在50.16或50.46附近，而106和-0.20%显示市场活动。立即关注BNDS的实时图表更新。
如何投资BNDS股票？
投资Infrastructure Capital Bond Income ETF需要考虑年度范围49.23 - 51.78和当前价格50.16。许多人在以50.16或50.46下订单之前，会比较1.89%和。实时查看BNDS价格图表，了解每日变化。
Infrastructure Capital Bond Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Infrastructure Capital Bond Income ETF的最高价格是51.78。在49.23 - 51.78内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Infrastructure Capital Bond Income ETF的绩效。
Infrastructure Capital Bond Income ETF股票的最低价格是多少？
Infrastructure Capital Bond Income ETF（BNDS）的最低价格为49.23。将其与当前的50.16和49.23 - 51.78进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BNDS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BNDS股票是什么时候拆分的？
Infrastructure Capital Bond Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.11和-2.82%中可见。
- 前一天收盘价
- 50.11
- 开盘价
- 50.26
- 卖价
- 50.16
- 买价
- 50.46
- 最低价
- 50.08
- 最高价
- 50.26
- 交易量
- 106
- 日变化
- 0.10%
- 月变化
- 1.89%
- 6个月变化
- -1.36%
- 年变化
- -2.82%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%