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BNDP: Vanguard Core-Plus Bond Index ETF

73.06 USD 0.19 (0.26%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BNDP за сегодня изменился на -0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 73.06, а максимальная — 73.21.

Следите за динамикой Vanguard Core-Plus Bond Index ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BNDP сегодня?

Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP) сегодня оценивается на уровне 73.06. Инструмент торгуется в пределах 73.06 - 73.21, вчерашнее закрытие составило 73.25, а торговый объем достиг 14. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BNDP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard Core-Plus Bond Index ETF?

Vanguard Core-Plus Bond Index ETF в настоящее время оценивается в 73.06. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.83% и USD. Отслеживайте движения BNDP на графике в реальном времени.

Как купить акции BNDP?

Вы можете купить акции Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP) по текущей цене 73.06. Ордера обычно размещаются около 73.06 или 73.36, тогда как 14 и -0.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BNDP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BNDP?

Инвестирование в Vanguard Core-Plus Bond Index ETF предполагает учет годового диапазона 72.94 - 76.09 и текущей цены 73.06. Многие сравнивают 0.16% и -3.33% перед размещением ордеров на 73.06 или 73.36. Изучайте ежедневные изменения цены BNDP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Vanguard Core-Plus Bond Index ETF?

Самая высокая цена Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP) за последний год составила 76.09. Акции заметно колебались в пределах 72.94 - 76.09, сравнение с 73.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard Core-Plus Bond Index ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Vanguard Core-Plus Bond Index ETF?

Самая низкая цена Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP) за год составила 72.94. Сравнение с текущими 73.06 и 72.94 - 76.09 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BNDP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BNDP?

В прошлом Vanguard Core-Plus Bond Index ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 73.25 и -2.83% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
73.06 73.21
Годовой диапазон
72.94 76.09
Предыдущее закрытие
73.25
Open
73.19
Bid
73.06
Ask
73.36
Low
73.06
High
73.21
Объем
14
Дневное изменение
-0.26%
Месячное изменение
0.16%
6-месячное изменение
-3.33%
Годовое изменение
-2.83%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%