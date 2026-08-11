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BNDP: Vanguard Core-Plus Bond Index ETF
Курс BNDP за сегодня изменился на -0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 73.06, а максимальная — 73.21.
Следите за динамикой Vanguard Core-Plus Bond Index ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BNDP сегодня?
Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP) сегодня оценивается на уровне 73.06. Инструмент торгуется в пределах 73.06 - 73.21, вчерашнее закрытие составило 73.25, а торговый объем достиг 14. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BNDP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard Core-Plus Bond Index ETF?
Vanguard Core-Plus Bond Index ETF в настоящее время оценивается в 73.06. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.83% и USD. Отслеживайте движения BNDP на графике в реальном времени.
Как купить акции BNDP?
Вы можете купить акции Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP) по текущей цене 73.06. Ордера обычно размещаются около 73.06 или 73.36, тогда как 14 и -0.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BNDP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BNDP?
Инвестирование в Vanguard Core-Plus Bond Index ETF предполагает учет годового диапазона 72.94 - 76.09 и текущей цены 73.06. Многие сравнивают 0.16% и -3.33% перед размещением ордеров на 73.06 или 73.36. Изучайте ежедневные изменения цены BNDP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Vanguard Core-Plus Bond Index ETF?
Самая высокая цена Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP) за последний год составила 76.09. Акции заметно колебались в пределах 72.94 - 76.09, сравнение с 73.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard Core-Plus Bond Index ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Vanguard Core-Plus Bond Index ETF?
Самая низкая цена Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP) за год составила 72.94. Сравнение с текущими 73.06 и 72.94 - 76.09 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BNDP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BNDP?
В прошлом Vanguard Core-Plus Bond Index ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 73.25 и -2.83% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 73.25
- Open
- 73.19
- Bid
- 73.06
- Ask
- 73.36
- Low
- 73.06
- High
- 73.21
- Объем
- 14
- Дневное изменение
- -0.26%
- Месячное изменение
- 0.16%
- 6-месячное изменение
- -3.33%
- Годовое изменение
- -2.83%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%