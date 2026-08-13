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BNDP: Vanguard Core-Plus Bond Index ETF

73.11 USD 0.05 (0.07%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BNDP汇率已更改0.07%。当日，交易品种以低点73.11和高点73.25进行交易。

关注Vanguard Core-Plus Bond Index ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BNDP股票今天的价格是多少？

Vanguard Core-Plus Bond Index ETF股票今天的定价为73.11。它在73.11 - 73.25范围内交易，昨天的收盘价为73.06，交易量达到4。BNDP的实时价格图表显示了这些更新。

Vanguard Core-Plus Bond Index ETF股票是否支付股息？

Vanguard Core-Plus Bond Index ETF目前的价值为73.11。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.77%和USD。实时查看图表以跟踪BNDP走势。

如何购买BNDP股票？

您可以以73.11的当前价格购买Vanguard Core-Plus Bond Index ETF股票。订单通常设置在73.11或73.41附近，而4和-0.11%显示市场活动。立即关注BNDP的实时图表更新。

如何投资BNDP股票？

投资Vanguard Core-Plus Bond Index ETF需要考虑年度范围72.94 - 76.09和当前价格73.11。许多人在以73.11或73.41下订单之前，会比较0.23%和。实时查看BNDP价格图表，了解每日变化。

Vanguard Core-Plus Bond Index ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Vanguard Core-Plus Bond Index ETF的最高价格是76.09。在72.94 - 76.09内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard Core-Plus Bond Index ETF的绩效。

Vanguard Core-Plus Bond Index ETF股票的最低价格是多少？

Vanguard Core-Plus Bond Index ETF（BNDP）的最低价格为72.94。将其与当前的73.11和72.94 - 76.09进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BNDP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BNDP股票是什么时候拆分的？

Vanguard Core-Plus Bond Index ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、73.06和-2.77%中可见。

日范围
73.11 73.25
年范围
72.94 76.09
前一天收盘价
73.06
开盘价
73.19
卖价
73.11
买价
73.41
最低价
73.11
最高价
73.25
交易量
4
日变化
0.07%
月变化
0.23%
6个月变化
-3.27%
年变化
-2.77%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%