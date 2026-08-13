BNDP: Vanguard Core-Plus Bond Index ETF
今日BNDP汇率已更改0.07%。当日，交易品种以低点73.11和高点73.25进行交易。
关注Vanguard Core-Plus Bond Index ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
BNDP股票今天的价格是多少？
Vanguard Core-Plus Bond Index ETF股票今天的定价为73.11。它在73.11 - 73.25范围内交易，昨天的收盘价为73.06，交易量达到4。BNDP的实时价格图表显示了这些更新。
Vanguard Core-Plus Bond Index ETF股票是否支付股息？
Vanguard Core-Plus Bond Index ETF目前的价值为73.11。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.77%和USD。实时查看图表以跟踪BNDP走势。
如何购买BNDP股票？
您可以以73.11的当前价格购买Vanguard Core-Plus Bond Index ETF股票。订单通常设置在73.11或73.41附近，而4和-0.11%显示市场活动。立即关注BNDP的实时图表更新。
如何投资BNDP股票？
投资Vanguard Core-Plus Bond Index ETF需要考虑年度范围72.94 - 76.09和当前价格73.11。许多人在以73.11或73.41下订单之前，会比较0.23%和。实时查看BNDP价格图表，了解每日变化。
Vanguard Core-Plus Bond Index ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Vanguard Core-Plus Bond Index ETF的最高价格是76.09。在72.94 - 76.09内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard Core-Plus Bond Index ETF的绩效。
Vanguard Core-Plus Bond Index ETF股票的最低价格是多少？
Vanguard Core-Plus Bond Index ETF（BNDP）的最低价格为72.94。将其与当前的73.11和72.94 - 76.09进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BNDP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BNDP股票是什么时候拆分的？
Vanguard Core-Plus Bond Index ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、73.06和-2.77%中可见。
- 前一天收盘价
- 73.06
- 开盘价
- 73.19
- 卖价
- 73.11
- 买价
- 73.41
- 最低价
- 73.11
- 最高价
- 73.25
- 交易量
- 4
- 日变化
- 0.07%
- 月变化
- 0.23%
- 6个月变化
- -3.27%
- 年变化
- -2.77%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%