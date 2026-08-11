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BMOP: BNY Mellon Municipal Opportunities ETF

24.76 USD 0.02 (0.08%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BMOP за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.70, а максимальная — 24.79.

Следите за динамикой BNY Mellon Municipal Opportunities ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BMOP сегодня?

BNY Mellon Municipal Opportunities ETF (BMOP) сегодня оценивается на уровне 24.76. Инструмент торгуется в пределах 24.70 - 24.79, вчерашнее закрытие составило 24.78, а торговый объем достиг 58. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BMOP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям BNY Mellon Municipal Opportunities ETF?

BNY Mellon Municipal Opportunities ETF в настоящее время оценивается в 24.76. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.48% и USD. Отслеживайте движения BMOP на графике в реальном времени.

Как купить акции BMOP?

Вы можете купить акции BNY Mellon Municipal Opportunities ETF (BMOP) по текущей цене 24.76. Ордера обычно размещаются около 24.76 или 25.06, тогда как 58 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BMOP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BMOP?

Инвестирование в BNY Mellon Municipal Opportunities ETF предполагает учет годового диапазона 24.10 - 25.28 и текущей цены 24.76. Многие сравнивают 0.24% и -1.39% перед размещением ордеров на 24.76 или 25.06. Изучайте ежедневные изменения цены BMOP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции BNY Mellon Municipal Opportunities ETF?

Самая высокая цена BNY Mellon Municipal Opportunities ETF (BMOP) за последний год составила 25.28. Акции заметно колебались в пределах 24.10 - 25.28, сравнение с 24.78 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BNY Mellon Municipal Opportunities ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции BNY Mellon Municipal Opportunities ETF?

Самая низкая цена BNY Mellon Municipal Opportunities ETF (BMOP) за год составила 24.10. Сравнение с текущими 24.76 и 24.10 - 25.28 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BMOP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BMOP?

В прошлом BNY Mellon Municipal Opportunities ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.78 и -0.48% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.70 24.79
Годовой диапазон
24.10 25.28
Предыдущее закрытие
24.78
Open
24.76
Bid
24.76
Ask
25.06
Low
24.70
High
24.79
Объем
58
Дневное изменение
-0.08%
Месячное изменение
0.24%
6-месячное изменение
-1.39%
Годовое изменение
-0.48%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%