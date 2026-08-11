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BMOP: BNY Mellon Municipal Opportunities ETF
Курс BMOP за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.70, а максимальная — 24.79.
Следите за динамикой BNY Mellon Municipal Opportunities ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BMOP сегодня?
BNY Mellon Municipal Opportunities ETF (BMOP) сегодня оценивается на уровне 24.76. Инструмент торгуется в пределах 24.70 - 24.79, вчерашнее закрытие составило 24.78, а торговый объем достиг 58. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BMOP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям BNY Mellon Municipal Opportunities ETF?
BNY Mellon Municipal Opportunities ETF в настоящее время оценивается в 24.76. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.48% и USD. Отслеживайте движения BMOP на графике в реальном времени.
Как купить акции BMOP?
Вы можете купить акции BNY Mellon Municipal Opportunities ETF (BMOP) по текущей цене 24.76. Ордера обычно размещаются около 24.76 или 25.06, тогда как 58 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BMOP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BMOP?
Инвестирование в BNY Mellon Municipal Opportunities ETF предполагает учет годового диапазона 24.10 - 25.28 и текущей цены 24.76. Многие сравнивают 0.24% и -1.39% перед размещением ордеров на 24.76 или 25.06. Изучайте ежедневные изменения цены BMOP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции BNY Mellon Municipal Opportunities ETF?
Самая высокая цена BNY Mellon Municipal Opportunities ETF (BMOP) за последний год составила 25.28. Акции заметно колебались в пределах 24.10 - 25.28, сравнение с 24.78 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BNY Mellon Municipal Opportunities ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции BNY Mellon Municipal Opportunities ETF?
Самая низкая цена BNY Mellon Municipal Opportunities ETF (BMOP) за год составила 24.10. Сравнение с текущими 24.76 и 24.10 - 25.28 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BMOP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BMOP?
В прошлом BNY Mellon Municipal Opportunities ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.78 и -0.48% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.78
- Open
- 24.76
- Bid
- 24.76
- Ask
- 25.06
- Low
- 24.70
- High
- 24.79
- Объем
- 58
- Дневное изменение
- -0.08%
- Месячное изменение
- 0.24%
- 6-месячное изменение
- -1.39%
- Годовое изменение
- -0.48%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%