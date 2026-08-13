BMOP: BNY Mellon Municipal Opportunities ETF
今日BMOP汇率已更改0.16%。当日，交易品种以低点24.74和高点24.81进行交易。
关注BNY Mellon Municipal Opportunities ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
BMOP股票今天的价格是多少？
BNY Mellon Municipal Opportunities ETF股票今天的定价为24.80。它在24.74 - 24.81范围内交易，昨天的收盘价为24.76，交易量达到106。BMOP的实时价格图表显示了这些更新。
BNY Mellon Municipal Opportunities ETF股票是否支付股息？
BNY Mellon Municipal Opportunities ETF目前的价值为24.80。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.32%和USD。实时查看图表以跟踪BMOP走势。
如何购买BMOP股票？
您可以以24.80的当前价格购买BNY Mellon Municipal Opportunities ETF股票。订单通常设置在24.80或25.10附近，而106和0.08%显示市场活动。立即关注BMOP的实时图表更新。
如何投资BMOP股票？
投资BNY Mellon Municipal Opportunities ETF需要考虑年度范围24.10 - 25.28和当前价格24.80。许多人在以24.80或25.10下订单之前，会比较0.40%和。实时查看BMOP价格图表，了解每日变化。
BNY Mellon Municipal Opportunities ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，BNY Mellon Municipal Opportunities ETF的最高价格是25.28。在24.10 - 25.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BNY Mellon Municipal Opportunities ETF的绩效。
BNY Mellon Municipal Opportunities ETF股票的最低价格是多少？
BNY Mellon Municipal Opportunities ETF（BMOP）的最低价格为24.10。将其与当前的24.80和24.10 - 25.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BMOP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BMOP股票是什么时候拆分的？
BNY Mellon Municipal Opportunities ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.76和-0.32%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.76
- 开盘价
- 24.78
- 卖价
- 24.80
- 买价
- 25.10
- 最低价
- 24.74
- 最高价
- 24.81
- 交易量
- 106
- 日变化
- 0.16%
- 月变化
- 0.40%
- 6个月变化
- -1.23%
- 年变化
- -0.32%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%