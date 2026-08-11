КотировкиРазделы
Валюты / BMNZ
Назад в Рынок акций США

BMNZ: TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF

12.75 USD 0.84 (7.05%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BMNZ за сегодня изменился на 7.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.85, а максимальная — 12.85.

Следите за динамикой TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BMNZ сегодня?

TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF (BMNZ) сегодня оценивается на уровне 12.75. Инструмент торгуется в пределах 11.85 - 12.85, вчерашнее закрытие составило 11.91, а торговый объем достиг 1072. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BMNZ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF?

TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF в настоящее время оценивается в 12.75. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -37.96% и USD. Отслеживайте движения BMNZ на графике в реальном времени.

Как купить акции BMNZ?

Вы можете купить акции TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF (BMNZ) по текущей цене 12.75. Ордера обычно размещаются около 12.75 или 13.05, тогда как 1072 и 6.61% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BMNZ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BMNZ?

Инвестирование в TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF предполагает учет годового диапазона 11.25 - 47.95 и текущей цены 12.75. Многие сравнивают -15.28% и -54.56% перед размещением ордеров на 12.75 или 13.05. Изучайте ежедневные изменения цены BMNZ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF?

Самая высокая цена TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF (BMNZ) за последний год составила 47.95. Акции заметно колебались в пределах 11.25 - 47.95, сравнение с 11.91 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF?

Самая низкая цена TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF (BMNZ) за год составила 11.25. Сравнение с текущими 12.75 и 11.25 - 47.95 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BMNZ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BMNZ?

В прошлом TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.91 и -37.96% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
11.85 12.85
Годовой диапазон
11.25 47.95
Предыдущее закрытие
11.91
Open
11.96
Bid
12.75
Ask
13.05
Low
11.85
High
12.85
Объем
1.072 K
Дневное изменение
7.05%
Месячное изменение
-15.28%
6-месячное изменение
-54.56%
Годовое изменение
-37.96%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%