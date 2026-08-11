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BMNZ: TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF
Курс BMNZ за сегодня изменился на 7.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.85, а максимальная — 12.85.
Следите за динамикой TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BMNZ сегодня?
TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF (BMNZ) сегодня оценивается на уровне 12.75. Инструмент торгуется в пределах 11.85 - 12.85, вчерашнее закрытие составило 11.91, а торговый объем достиг 1072. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BMNZ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF?
TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF в настоящее время оценивается в 12.75. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -37.96% и USD. Отслеживайте движения BMNZ на графике в реальном времени.
Как купить акции BMNZ?
Вы можете купить акции TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF (BMNZ) по текущей цене 12.75. Ордера обычно размещаются около 12.75 или 13.05, тогда как 1072 и 6.61% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BMNZ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BMNZ?
Инвестирование в TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF предполагает учет годового диапазона 11.25 - 47.95 и текущей цены 12.75. Многие сравнивают -15.28% и -54.56% перед размещением ордеров на 12.75 или 13.05. Изучайте ежедневные изменения цены BMNZ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF?
Самая высокая цена TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF (BMNZ) за последний год составила 47.95. Акции заметно колебались в пределах 11.25 - 47.95, сравнение с 11.91 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF?
Самая низкая цена TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF (BMNZ) за год составила 11.25. Сравнение с текущими 12.75 и 11.25 - 47.95 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BMNZ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BMNZ?
В прошлом TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.91 и -37.96% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 11.91
- Open
- 11.96
- Bid
- 12.75
- Ask
- 13.05
- Low
- 11.85
- High
- 12.85
- Объем
- 1.072 K
- Дневное изменение
- 7.05%
- Месячное изменение
- -15.28%
- 6-месячное изменение
- -54.56%
- Годовое изменение
- -37.96%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%