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BMNZ: TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF

12.77 USD 0.02 (0.16%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BMNZ汇率已更改0.16%。当日，交易品种以低点12.30和高点13.44进行交易。

关注TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BMNZ股票今天的价格是多少？

TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF股票今天的定价为12.77。它在12.30 - 13.44范围内交易，昨天的收盘价为12.75，交易量达到587。BMNZ的实时价格图表显示了这些更新。

TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF股票是否支付股息？

TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF目前的价值为12.77。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-37.86%和USD。实时查看图表以跟踪BMNZ走势。

如何购买BMNZ股票？

您可以以12.77的当前价格购买TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF股票。订单通常设置在12.77或13.07附近，而587和-0.39%显示市场活动。立即关注BMNZ的实时图表更新。

如何投资BMNZ股票？

投资TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF需要考虑年度范围11.25 - 47.95和当前价格12.77。许多人在以12.77或13.07下订单之前，会比较-15.15%和。实时查看BMNZ价格图表，了解每日变化。

TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF的最高价格是47.95。在11.25 - 47.95内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF的绩效。

TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF股票的最低价格是多少？

TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF（BMNZ）的最低价格为11.25。将其与当前的12.77和11.25 - 47.95进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BMNZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BMNZ股票是什么时候拆分的？

TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、12.75和-37.86%中可见。

日范围
12.30 13.44
年范围
11.25 47.95
前一天收盘价
12.75
开盘价
12.82
卖价
12.77
买价
13.07
最低价
12.30
最高价
13.44
交易量
587
日变化
0.16%
月变化
-15.15%
6个月变化
-54.49%
年变化
-37.86%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%