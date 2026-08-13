BMNZ股票今天的价格是多少？ TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF股票今天的定价为12.77。它在12.30 - 13.44范围内交易，昨天的收盘价为12.75，交易量达到587。BMNZ的实时价格图表显示了这些更新。

TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF股票是否支付股息？ TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF目前的价值为12.77。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-37.86%和USD。实时查看图表以跟踪BMNZ走势。

如何购买BMNZ股票？ 您可以以12.77的当前价格购买TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF股票。订单通常设置在12.77或13.07附近，而587和-0.39%显示市场活动。立即关注BMNZ的实时图表更新。

如何投资BMNZ股票？ 投资TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF需要考虑年度范围11.25 - 47.95和当前价格12.77。许多人在以12.77或13.07下订单之前，会比较-15.15%和。实时查看BMNZ价格图表，了解每日变化。

TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF的最高价格是47.95。在11.25 - 47.95内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF的绩效。

TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF股票的最低价格是多少？ TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF（BMNZ）的最低价格为11.25。将其与当前的12.77和11.25 - 47.95进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BMNZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。