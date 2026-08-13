BMNZ: TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF
今日BMNZ汇率已更改0.16%。当日，交易品种以低点12.30和高点13.44进行交易。
关注TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- W1
- MN
常见问题解答
BMNZ股票今天的价格是多少？
TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF股票今天的定价为12.77。它在12.30 - 13.44范围内交易，昨天的收盘价为12.75，交易量达到587。BMNZ的实时价格图表显示了这些更新。
TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF股票是否支付股息？
TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF目前的价值为12.77。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-37.86%和USD。实时查看图表以跟踪BMNZ走势。
如何购买BMNZ股票？
您可以以12.77的当前价格购买TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF股票。订单通常设置在12.77或13.07附近，而587和-0.39%显示市场活动。立即关注BMNZ的实时图表更新。
如何投资BMNZ股票？
投资TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF需要考虑年度范围11.25 - 47.95和当前价格12.77。许多人在以12.77或13.07下订单之前，会比较-15.15%和。实时查看BMNZ价格图表，了解每日变化。
TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF的最高价格是47.95。在11.25 - 47.95内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF的绩效。
TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF股票的最低价格是多少？
TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF（BMNZ）的最低价格为11.25。将其与当前的12.77和11.25 - 47.95进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BMNZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BMNZ股票是什么时候拆分的？
TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、12.75和-37.86%中可见。
- 前一天收盘价
- 12.75
- 开盘价
- 12.82
- 卖价
- 12.77
- 买价
- 13.07
- 最低价
- 12.30
- 最高价
- 13.44
- 交易量
- 587
- 日变化
- 0.16%
- 月变化
- -15.15%
- 6个月变化
- -54.49%
- 年变化
- -37.86%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%