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BMNU: T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF

11.08 USD 0.90 (7.51%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BMNU за сегодня изменился на -7.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.02, а максимальная — 12.04.

Следите за динамикой T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BMNU сегодня?

T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU) сегодня оценивается на уровне 11.08. Инструмент торгуется в пределах 11.02 - 12.04, вчерашнее закрытие составило 11.98, а торговый объем достиг 3467. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BMNU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF?

T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF в настоящее время оценивается в 11.08. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -56.36% и USD. Отслеживайте движения BMNU на графике в реальном времени.

Как купить акции BMNU?

Вы можете купить акции T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU) по текущей цене 11.08. Ордера обычно размещаются около 11.08 или 11.38, тогда как 3467 и -7.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BMNU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BMNU?

Инвестирование в T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF предполагает учет годового диапазона 0.61 - 42.56 и текущей цены 11.08. Многие сравнивают 14.82% и 525.99% перед размещением ордеров на 11.08 или 11.38. Изучайте ежедневные изменения цены BMNU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF?

Самая высокая цена T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU) за последний год составила 42.56. Акции заметно колебались в пределах 0.61 - 42.56, сравнение с 11.98 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF?

Самая низкая цена T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU) за год составила 0.61. Сравнение с текущими 11.08 и 0.61 - 42.56 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BMNU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BMNU?

В прошлом T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.98 и -56.36% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
11.02 12.04
Годовой диапазон
0.61 42.56
Предыдущее закрытие
11.98
Open
11.93
Bid
11.08
Ask
11.38
Low
11.02
High
12.04
Объем
3.467 K
Дневное изменение
-7.51%
Месячное изменение
14.82%
6-месячное изменение
525.99%
Годовое изменение
-56.36%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%