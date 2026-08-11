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BMNU: T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF
Курс BMNU за сегодня изменился на -7.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.02, а максимальная — 12.04.
Следите за динамикой T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BMNU сегодня?
T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU) сегодня оценивается на уровне 11.08. Инструмент торгуется в пределах 11.02 - 12.04, вчерашнее закрытие составило 11.98, а торговый объем достиг 3467. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BMNU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF?
T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF в настоящее время оценивается в 11.08. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -56.36% и USD. Отслеживайте движения BMNU на графике в реальном времени.
Как купить акции BMNU?
Вы можете купить акции T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU) по текущей цене 11.08. Ордера обычно размещаются около 11.08 или 11.38, тогда как 3467 и -7.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BMNU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BMNU?
Инвестирование в T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF предполагает учет годового диапазона 0.61 - 42.56 и текущей цены 11.08. Многие сравнивают 14.82% и 525.99% перед размещением ордеров на 11.08 или 11.38. Изучайте ежедневные изменения цены BMNU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF?
Самая высокая цена T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU) за последний год составила 42.56. Акции заметно колебались в пределах 0.61 - 42.56, сравнение с 11.98 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF?
Самая низкая цена T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU) за год составила 0.61. Сравнение с текущими 11.08 и 0.61 - 42.56 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BMNU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BMNU?
В прошлом T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.98 и -56.36% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 11.98
- Open
- 11.93
- Bid
- 11.08
- Ask
- 11.38
- Low
- 11.02
- High
- 12.04
- Объем
- 3.467 K
- Дневное изменение
- -7.51%
- Месячное изменение
- 14.82%
- 6-месячное изменение
- 525.99%
- Годовое изменение
- -56.36%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%