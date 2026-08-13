BMNU: T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF
今日BMNU汇率已更改-0.09%。当日，交易品种以低点10.50和高点11.50进行交易。
关注T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
BMNU股票今天的价格是多少？
T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF股票今天的定价为11.07。它在10.50 - 11.50范围内交易，昨天的收盘价为11.08，交易量达到2419。BMNU的实时价格图表显示了这些更新。
T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF股票是否支付股息？
T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF目前的价值为11.07。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-56.40%和USD。实时查看图表以跟踪BMNU走势。
如何购买BMNU股票？
您可以以11.07的当前价格购买T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF股票。订单通常设置在11.07或11.37附近，而2419和-1.51%显示市场活动。立即关注BMNU的实时图表更新。
如何投资BMNU股票？
投资T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF需要考虑年度范围0.61 - 42.56和当前价格11.07。许多人在以11.07或11.37下订单之前，会比较14.72%和。实时查看BMNU价格图表，了解每日变化。
T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF的最高价格是42.56。在0.61 - 42.56内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF的绩效。
T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF股票的最低价格是多少？
T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF（BMNU）的最低价格为0.61。将其与当前的11.07和0.61 - 42.56进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BMNU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BMNU股票是什么时候拆分的？
T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、11.08和-56.40%中可见。
- 前一天收盘价
- 11.08
- 开盘价
- 11.24
- 卖价
- 11.07
- 买价
- 11.37
- 最低价
- 10.50
- 最高价
- 11.50
- 交易量
- 2.419 K
- 日变化
- -0.09%
- 月变化
- 14.72%
- 6个月变化
- 525.42%
- 年变化
- -56.40%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%