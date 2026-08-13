BMNU股票今天的价格是多少？ T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF股票今天的定价为11.07。它在10.50 - 11.50范围内交易，昨天的收盘价为11.08，交易量达到2419。BMNU的实时价格图表显示了这些更新。

T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF股票是否支付股息？ T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF目前的价值为11.07。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-56.40%和USD。实时查看图表以跟踪BMNU走势。

如何购买BMNU股票？ 您可以以11.07的当前价格购买T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF股票。订单通常设置在11.07或11.37附近，而2419和-1.51%显示市场活动。立即关注BMNU的实时图表更新。

如何投资BMNU股票？ 投资T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF需要考虑年度范围0.61 - 42.56和当前价格11.07。许多人在以11.07或11.37下订单之前，会比较14.72%和。实时查看BMNU价格图表，了解每日变化。

T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF的最高价格是42.56。在0.61 - 42.56内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF的绩效。

T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF股票的最低价格是多少？ T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF（BMNU）的最低价格为0.61。将其与当前的11.07和0.61 - 42.56进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BMNU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。