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BMNU: T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF

11.07 USD 0.01 (0.09%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BMNU汇率已更改-0.09%。当日，交易品种以低点10.50和高点11.50进行交易。

关注T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BMNU股票今天的价格是多少？

T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF股票今天的定价为11.07。它在10.50 - 11.50范围内交易，昨天的收盘价为11.08，交易量达到2419。BMNU的实时价格图表显示了这些更新。

T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF股票是否支付股息？

T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF目前的价值为11.07。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-56.40%和USD。实时查看图表以跟踪BMNU走势。

如何购买BMNU股票？

您可以以11.07的当前价格购买T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF股票。订单通常设置在11.07或11.37附近，而2419和-1.51%显示市场活动。立即关注BMNU的实时图表更新。

如何投资BMNU股票？

投资T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF需要考虑年度范围0.61 - 42.56和当前价格11.07。许多人在以11.07或11.37下订单之前，会比较14.72%和。实时查看BMNU价格图表，了解每日变化。

T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF的最高价格是42.56。在0.61 - 42.56内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF的绩效。

T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF股票的最低价格是多少？

T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF（BMNU）的最低价格为0.61。将其与当前的11.07和0.61 - 42.56进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BMNU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BMNU股票是什么时候拆分的？

T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、11.08和-56.40%中可见。

日范围
10.50 11.50
年范围
0.61 42.56
前一天收盘价
11.08
开盘价
11.24
卖价
11.07
买价
11.37
最低价
10.50
最高价
11.50
交易量
2.419 K
日变化
-0.09%
月变化
14.72%
6个月变化
525.42%
年变化
-56.40%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%