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BMNG: Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF

15.16 USD 1.29 (7.84%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BMNG за сегодня изменился на -7.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.10, а максимальная — 16.44.

Следите за динамикой Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BMNG сегодня?

Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF (BMNG) сегодня оценивается на уровне 15.16. Инструмент торгуется в пределах 15.10 - 16.44, вчерашнее закрытие составило 16.45, а торговый объем достиг 992. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BMNG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF?

Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF в настоящее время оценивается в 15.16. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -7.05% и USD. Отслеживайте движения BMNG на графике в реальном времени.

Как купить акции BMNG?

Вы можете купить акции Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF (BMNG) по текущей цене 15.16. Ордера обычно размещаются около 15.16 или 15.46, тогда как 992 и -6.82% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BMNG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BMNG?

Инвестирование в Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF предполагает учет годового диапазона 1.00 - 32.41 и текущей цены 15.16. Многие сравнивают 13.98% и 1142.62% перед размещением ордеров на 15.16 или 15.46. Изучайте ежедневные изменения цены BMNG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF?

Самая высокая цена Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF (BMNG) за последний год составила 32.41. Акции заметно колебались в пределах 1.00 - 32.41, сравнение с 16.45 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF?

Самая низкая цена Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF (BMNG) за год составила 1.00. Сравнение с текущими 15.16 и 1.00 - 32.41 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BMNG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BMNG?

В прошлом Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 16.45 и -7.05% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
15.10 16.44
Годовой диапазон
1.00 32.41
Предыдущее закрытие
16.45
Open
16.27
Bid
15.16
Ask
15.46
Low
15.10
High
16.44
Объем
992
Дневное изменение
-7.84%
Месячное изменение
13.98%
6-месячное изменение
1142.62%
Годовое изменение
-7.05%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%