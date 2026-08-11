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BMNG: Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF
Курс BMNG за сегодня изменился на -7.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.10, а максимальная — 16.44.
Следите за динамикой Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
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- H1
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BMNG сегодня?
Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF (BMNG) сегодня оценивается на уровне 15.16. Инструмент торгуется в пределах 15.10 - 16.44, вчерашнее закрытие составило 16.45, а торговый объем достиг 992. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BMNG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF?
Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF в настоящее время оценивается в 15.16. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -7.05% и USD. Отслеживайте движения BMNG на графике в реальном времени.
Как купить акции BMNG?
Вы можете купить акции Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF (BMNG) по текущей цене 15.16. Ордера обычно размещаются около 15.16 или 15.46, тогда как 992 и -6.82% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BMNG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BMNG?
Инвестирование в Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF предполагает учет годового диапазона 1.00 - 32.41 и текущей цены 15.16. Многие сравнивают 13.98% и 1142.62% перед размещением ордеров на 15.16 или 15.46. Изучайте ежедневные изменения цены BMNG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF?
Самая высокая цена Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF (BMNG) за последний год составила 32.41. Акции заметно колебались в пределах 1.00 - 32.41, сравнение с 16.45 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF?
Самая низкая цена Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF (BMNG) за год составила 1.00. Сравнение с текущими 15.16 и 1.00 - 32.41 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BMNG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BMNG?
В прошлом Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 16.45 и -7.05% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 16.45
- Open
- 16.27
- Bid
- 15.16
- Ask
- 15.46
- Low
- 15.10
- High
- 16.44
- Объем
- 992
- Дневное изменение
- -7.84%
- Месячное изменение
- 13.98%
- 6-месячное изменение
- 1142.62%
- Годовое изменение
- -7.05%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%