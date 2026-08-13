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BMNG: Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF

15.14 USD 0.02 (0.13%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BMNG汇率已更改-0.13%。当日，交易品种以低点14.39和高点15.74进行交易。

关注Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BMNG股票今天的价格是多少？

Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF股票今天的定价为15.14。它在14.39 - 15.74范围内交易，昨天的收盘价为15.16，交易量达到696。BMNG的实时价格图表显示了这些更新。

Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF股票是否支付股息？

Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF目前的价值为15.14。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-7.17%和USD。实时查看图表以跟踪BMNG走势。

如何购买BMNG股票？

您可以以15.14的当前价格购买Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF股票。订单通常设置在15.14或15.44附近，而696和-1.37%显示市场活动。立即关注BMNG的实时图表更新。

如何投资BMNG股票？

投资Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF需要考虑年度范围1.00 - 32.41和当前价格15.14。许多人在以15.14或15.44下订单之前，会比较13.83%和。实时查看BMNG价格图表，了解每日变化。

Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF的最高价格是32.41。在1.00 - 32.41内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF的绩效。

Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF股票的最低价格是多少？

Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF（BMNG）的最低价格为1.00。将其与当前的15.14和1.00 - 32.41进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BMNG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BMNG股票是什么时候拆分的？

Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、15.16和-7.17%中可见。

日范围
14.39 15.74
年范围
1.00 32.41
前一天收盘价
15.16
开盘价
15.35
卖价
15.14
买价
15.44
最低价
14.39
最高价
15.74
交易量
696
日变化
-0.13%
月变化
13.83%
6个月变化
1140.98%
年变化
-7.17%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%