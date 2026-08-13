BMNG股票今天的价格是多少？ Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF股票今天的定价为15.14。它在14.39 - 15.74范围内交易，昨天的收盘价为15.16，交易量达到696。BMNG的实时价格图表显示了这些更新。

Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF股票是否支付股息？ Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF目前的价值为15.14。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-7.17%和USD。实时查看图表以跟踪BMNG走势。

如何购买BMNG股票？ 您可以以15.14的当前价格购买Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF股票。订单通常设置在15.14或15.44附近，而696和-1.37%显示市场活动。立即关注BMNG的实时图表更新。

如何投资BMNG股票？ 投资Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF需要考虑年度范围1.00 - 32.41和当前价格15.14。许多人在以15.14或15.44下订单之前，会比较13.83%和。实时查看BMNG价格图表，了解每日变化。

Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF的最高价格是32.41。在1.00 - 32.41内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF的绩效。

Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF股票的最低价格是多少？ Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF（BMNG）的最低价格为1.00。将其与当前的15.14和1.00 - 32.41进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BMNG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。