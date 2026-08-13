BMNG: Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF
今日BMNG汇率已更改-0.13%。当日，交易品种以低点14.39和高点15.74进行交易。
关注Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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- MN
常见问题解答
BMNG股票今天的价格是多少？
Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF股票今天的定价为15.14。它在14.39 - 15.74范围内交易，昨天的收盘价为15.16，交易量达到696。BMNG的实时价格图表显示了这些更新。
Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF股票是否支付股息？
Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF目前的价值为15.14。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-7.17%和USD。实时查看图表以跟踪BMNG走势。
如何购买BMNG股票？
您可以以15.14的当前价格购买Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF股票。订单通常设置在15.14或15.44附近，而696和-1.37%显示市场活动。立即关注BMNG的实时图表更新。
如何投资BMNG股票？
投资Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF需要考虑年度范围1.00 - 32.41和当前价格15.14。许多人在以15.14或15.44下订单之前，会比较13.83%和。实时查看BMNG价格图表，了解每日变化。
Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF的最高价格是32.41。在1.00 - 32.41内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF的绩效。
Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF股票的最低价格是多少？
Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF（BMNG）的最低价格为1.00。将其与当前的15.14和1.00 - 32.41进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BMNG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BMNG股票是什么时候拆分的？
Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、15.16和-7.17%中可见。
- 前一天收盘价
- 15.16
- 开盘价
- 15.35
- 卖价
- 15.14
- 买价
- 15.44
- 最低价
- 14.39
- 最高价
- 15.74
- 交易量
- 696
- 日变化
- -0.13%
- 月变化
- 13.83%
- 6个月变化
- 1140.98%
- 年变化
- -7.17%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%