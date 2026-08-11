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BMM: Blue Moon Metals Inc

5.55 USD 0.25 (4.31%)
Сектор: Сырье Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BMM за сегодня изменился на -4.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.42, а максимальная — 6.00.

Следите за динамикой Blue Moon Metals Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BMM сегодня?

Blue Moon Metals Inc (BMM) сегодня оценивается на уровне 5.55. Инструмент торгуется в пределах 5.42 - 6.00, вчерашнее закрытие составило 5.80, а торговый объем достиг 1212. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BMM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Blue Moon Metals Inc?

Blue Moon Metals Inc в настоящее время оценивается в 5.55. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.84% и USD. Отслеживайте движения BMM на графике в реальном времени.

Как купить акции BMM?

Вы можете купить акции Blue Moon Metals Inc (BMM) по текущей цене 5.55. Ордера обычно размещаются около 5.55 или 5.85, тогда как 1212 и -6.72% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BMM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BMM?

Инвестирование в Blue Moon Metals Inc предполагает учет годового диапазона 3.47 - 8.63 и текущей цены 5.55. Многие сравнивают 9.68% и 2.02% перед размещением ордеров на 5.55 или 5.85. Изучайте ежедневные изменения цены BMM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Blue Moon Metals Inc?

Самая высокая цена Blue Moon Metals Inc (BMM) за последний год составила 8.63. Акции заметно колебались в пределах 3.47 - 8.63, сравнение с 5.80 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Blue Moon Metals Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Blue Moon Metals Inc?

Самая низкая цена Blue Moon Metals Inc (BMM) за год составила 3.47. Сравнение с текущими 5.55 и 3.47 - 8.63 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BMM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BMM?

В прошлом Blue Moon Metals Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 5.80 и 16.84% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
5.42 6.00
Годовой диапазон
3.47 8.63
Предыдущее закрытие
5.80
Open
5.95
Bid
5.55
Ask
5.85
Low
5.42
High
6.00
Объем
1.212 K
Дневное изменение
-4.31%
Месячное изменение
9.68%
6-месячное изменение
2.02%
Годовое изменение
16.84%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%