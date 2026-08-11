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BMM: Blue Moon Metals Inc
Курс BMM за сегодня изменился на -4.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.42, а максимальная — 6.00.
Следите за динамикой Blue Moon Metals Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BMM сегодня?
Blue Moon Metals Inc (BMM) сегодня оценивается на уровне 5.55. Инструмент торгуется в пределах 5.42 - 6.00, вчерашнее закрытие составило 5.80, а торговый объем достиг 1212. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BMM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Blue Moon Metals Inc?
Blue Moon Metals Inc в настоящее время оценивается в 5.55. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.84% и USD. Отслеживайте движения BMM на графике в реальном времени.
Как купить акции BMM?
Вы можете купить акции Blue Moon Metals Inc (BMM) по текущей цене 5.55. Ордера обычно размещаются около 5.55 или 5.85, тогда как 1212 и -6.72% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BMM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BMM?
Инвестирование в Blue Moon Metals Inc предполагает учет годового диапазона 3.47 - 8.63 и текущей цены 5.55. Многие сравнивают 9.68% и 2.02% перед размещением ордеров на 5.55 или 5.85. Изучайте ежедневные изменения цены BMM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Blue Moon Metals Inc?
Самая высокая цена Blue Moon Metals Inc (BMM) за последний год составила 8.63. Акции заметно колебались в пределах 3.47 - 8.63, сравнение с 5.80 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Blue Moon Metals Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Blue Moon Metals Inc?
Самая низкая цена Blue Moon Metals Inc (BMM) за год составила 3.47. Сравнение с текущими 5.55 и 3.47 - 8.63 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BMM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BMM?
В прошлом Blue Moon Metals Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 5.80 и 16.84% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 5.80
- Open
- 5.95
- Bid
- 5.55
- Ask
- 5.85
- Low
- 5.42
- High
- 6.00
- Объем
- 1.212 K
- Дневное изменение
- -4.31%
- Месячное изменение
- 9.68%
- 6-месячное изменение
- 2.02%
- Годовое изменение
- 16.84%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%