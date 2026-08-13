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BMM: Blue Moon Metals Inc

5.29 USD 0.26 (4.68%)
版块: 基础材料 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BMM汇率已更改-4.68%。当日，交易品种以低点5.15和高点5.60进行交易。

关注Blue Moon Metals Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BMM股票今天的价格是多少？

Blue Moon Metals Inc股票今天的定价为5.29。它在5.15 - 5.60范围内交易，昨天的收盘价为5.55，交易量达到668。BMM的实时价格图表显示了这些更新。

Blue Moon Metals Inc股票是否支付股息？

Blue Moon Metals Inc目前的价值为5.29。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.37%和USD。实时查看图表以跟踪BMM走势。

如何购买BMM股票？

您可以以5.29的当前价格购买Blue Moon Metals Inc股票。订单通常设置在5.29或5.59附近，而668和-5.54%显示市场活动。立即关注BMM的实时图表更新。

如何投资BMM股票？

投资Blue Moon Metals Inc需要考虑年度范围3.47 - 8.63和当前价格5.29。许多人在以5.29或5.59下订单之前，会比较4.55%和。实时查看BMM价格图表，了解每日变化。

Blue Moon Metals Inc股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Blue Moon Metals Inc的最高价格是8.63。在3.47 - 8.63内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Blue Moon Metals Inc的绩效。

Blue Moon Metals Inc股票的最低价格是多少？

Blue Moon Metals Inc（BMM）的最低价格为3.47。将其与当前的5.29和3.47 - 8.63进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BMM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BMM股票是什么时候拆分的？

Blue Moon Metals Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、5.55和11.37%中可见。

日范围
5.15 5.60
年范围
3.47 8.63
前一天收盘价
5.55
开盘价
5.60
卖价
5.29
买价
5.59
最低价
5.15
最高价
5.60
交易量
668
日变化
-4.68%
月变化
4.55%
6个月变化
-2.76%
年变化
11.37%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%