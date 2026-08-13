BMM: Blue Moon Metals Inc
今日BMM汇率已更改-4.68%。当日，交易品种以低点5.15和高点5.60进行交易。
关注Blue Moon Metals Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
BMM股票今天的价格是多少？
Blue Moon Metals Inc股票今天的定价为5.29。它在5.15 - 5.60范围内交易，昨天的收盘价为5.55，交易量达到668。BMM的实时价格图表显示了这些更新。
Blue Moon Metals Inc股票是否支付股息？
Blue Moon Metals Inc目前的价值为5.29。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.37%和USD。实时查看图表以跟踪BMM走势。
如何购买BMM股票？
您可以以5.29的当前价格购买Blue Moon Metals Inc股票。订单通常设置在5.29或5.59附近，而668和-5.54%显示市场活动。立即关注BMM的实时图表更新。
如何投资BMM股票？
投资Blue Moon Metals Inc需要考虑年度范围3.47 - 8.63和当前价格5.29。许多人在以5.29或5.59下订单之前，会比较4.55%和。实时查看BMM价格图表，了解每日变化。
Blue Moon Metals Inc股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Blue Moon Metals Inc的最高价格是8.63。在3.47 - 8.63内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Blue Moon Metals Inc的绩效。
Blue Moon Metals Inc股票的最低价格是多少？
Blue Moon Metals Inc（BMM）的最低价格为3.47。将其与当前的5.29和3.47 - 8.63进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BMM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BMM股票是什么时候拆分的？
Blue Moon Metals Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、5.55和11.37%中可见。
- 前一天收盘价
- 5.55
- 开盘价
- 5.60
- 卖价
- 5.29
- 买价
- 5.59
- 最低价
- 5.15
- 最高价
- 5.60
- 交易量
- 668
- 日变化
- -4.68%
- 月变化
- 4.55%
- 6个月变化
- -2.76%
- 年变化
- 11.37%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%