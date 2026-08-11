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BMHL: Bluemount Holdings Ltd

5.84 USD 0.16 (2.82%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BMHL за сегодня изменился на 2.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.62, а максимальная — 5.84.

Следите за динамикой Bluemount Holdings Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BMHL сегодня?

Bluemount Holdings Ltd (BMHL) сегодня оценивается на уровне 5.84. Инструмент торгуется в пределах 5.62 - 5.84, вчерашнее закрытие составило 5.68, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BMHL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bluemount Holdings Ltd?

Bluemount Holdings Ltd в настоящее время оценивается в 5.84. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 56.57% и USD. Отслеживайте движения BMHL на графике в реальном времени.

Как купить акции BMHL?

Вы можете купить акции Bluemount Holdings Ltd (BMHL) по текущей цене 5.84. Ордера обычно размещаются около 5.84 или 6.14, тогда как 5 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BMHL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BMHL?

Инвестирование в Bluemount Holdings Ltd предполагает учет годового диапазона 2.72 - 6.35 и текущей цены 5.84. Многие сравнивают 5.42% и 58.70% перед размещением ордеров на 5.84 или 6.14. Изучайте ежедневные изменения цены BMHL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Bluemount Holdings Ltd?

Самая высокая цена Bluemount Holdings Ltd (BMHL) за последний год составила 6.35. Акции заметно колебались в пределах 2.72 - 6.35, сравнение с 5.68 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bluemount Holdings Ltd на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Bluemount Holdings Ltd?

Самая низкая цена Bluemount Holdings Ltd (BMHL) за год составила 2.72. Сравнение с текущими 5.84 и 2.72 - 6.35 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BMHL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BMHL?

В прошлом Bluemount Holdings Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 5.68 и 56.57% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
5.62 5.84
Годовой диапазон
2.72 6.35
Предыдущее закрытие
5.68
Open
5.84
Bid
5.84
Ask
6.14
Low
5.62
High
5.84
Объем
5
Дневное изменение
2.82%
Месячное изменение
5.42%
6-месячное изменение
58.70%
Годовое изменение
56.57%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%