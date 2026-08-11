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BMHL: Bluemount Holdings Ltd
Курс BMHL за сегодня изменился на 2.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.62, а максимальная — 5.84.
Следите за динамикой Bluemount Holdings Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BMHL сегодня?
Bluemount Holdings Ltd (BMHL) сегодня оценивается на уровне 5.84. Инструмент торгуется в пределах 5.62 - 5.84, вчерашнее закрытие составило 5.68, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BMHL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bluemount Holdings Ltd?
Bluemount Holdings Ltd в настоящее время оценивается в 5.84. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 56.57% и USD. Отслеживайте движения BMHL на графике в реальном времени.
Как купить акции BMHL?
Вы можете купить акции Bluemount Holdings Ltd (BMHL) по текущей цене 5.84. Ордера обычно размещаются около 5.84 или 6.14, тогда как 5 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BMHL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BMHL?
Инвестирование в Bluemount Holdings Ltd предполагает учет годового диапазона 2.72 - 6.35 и текущей цены 5.84. Многие сравнивают 5.42% и 58.70% перед размещением ордеров на 5.84 или 6.14. Изучайте ежедневные изменения цены BMHL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Bluemount Holdings Ltd?
Самая высокая цена Bluemount Holdings Ltd (BMHL) за последний год составила 6.35. Акции заметно колебались в пределах 2.72 - 6.35, сравнение с 5.68 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bluemount Holdings Ltd на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Bluemount Holdings Ltd?
Самая низкая цена Bluemount Holdings Ltd (BMHL) за год составила 2.72. Сравнение с текущими 5.84 и 2.72 - 6.35 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BMHL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BMHL?
В прошлом Bluemount Holdings Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 5.68 и 56.57% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 5.68
- Open
- 5.84
- Bid
- 5.84
- Ask
- 6.14
- Low
- 5.62
- High
- 5.84
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- 2.82%
- Месячное изменение
- 5.42%
- 6-месячное изменение
- 58.70%
- Годовое изменение
- 56.57%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%