BMHL: 蓝山控股
今日BMHL汇率已更改2.82%。当日，交易品种以低点5.62和高点5.84进行交易。
关注蓝山控股动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
BMHL股票今天的价格是多少？
蓝山控股股票今天的定价为5.84。它在5.62 - 5.84范围内交易，昨天的收盘价为5.68，交易量达到5。BMHL的实时价格图表显示了这些更新。
蓝山控股股票是否支付股息？
蓝山控股目前的价值为5.84。股息政策取决于公司，而投资者也会关注56.57%和USD。实时查看图表以跟踪BMHL走势。
如何购买BMHL股票？
您可以以5.84的当前价格购买蓝山控股股票。订单通常设置在5.84或6.14附近，而5和0.00%显示市场活动。立即关注BMHL的实时图表更新。
如何投资BMHL股票？
投资蓝山控股需要考虑年度范围2.72 - 6.35和当前价格5.84。许多人在以5.84或6.14下订单之前，会比较5.42%和。实时查看BMHL价格图表，了解每日变化。
蓝山控股股票的最高价格是多少？
在过去一年中，蓝山控股的最高价格是6.35。在2.72 - 6.35内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪蓝山控股的绩效。
蓝山控股股票的最低价格是多少？
蓝山控股（BMHL）的最低价格为2.72。将其与当前的5.84和2.72 - 6.35进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BMHL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BMHL股票是什么时候拆分的？
蓝山控股历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、5.68和56.57%中可见。
- 前一天收盘价
- 5.68
- 开盘价
- 5.84
- 卖价
- 5.84
- 买价
- 6.14
- 最低价
- 5.62
- 最高价
- 5.84
- 交易量
- 5
- 日变化
- 2.82%
- 月变化
- 5.42%
- 6个月变化
- 58.70%
- 年变化
- 56.57%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%