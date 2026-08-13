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BMHL: 蓝山控股

5.84 USD 0.16 (2.82%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BMHL汇率已更改2.82%。当日，交易品种以低点5.62和高点5.84进行交易。

关注蓝山控股动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • D1
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  • MN

常见问题解答

BMHL股票今天的价格是多少？

蓝山控股股票今天的定价为5.84。它在5.62 - 5.84范围内交易，昨天的收盘价为5.68，交易量达到5。BMHL的实时价格图表显示了这些更新。

蓝山控股股票是否支付股息？

蓝山控股目前的价值为5.84。股息政策取决于公司，而投资者也会关注56.57%和USD。实时查看图表以跟踪BMHL走势。

如何购买BMHL股票？

您可以以5.84的当前价格购买蓝山控股股票。订单通常设置在5.84或6.14附近，而5和0.00%显示市场活动。立即关注BMHL的实时图表更新。

如何投资BMHL股票？

投资蓝山控股需要考虑年度范围2.72 - 6.35和当前价格5.84。许多人在以5.84或6.14下订单之前，会比较5.42%和。实时查看BMHL价格图表，了解每日变化。

蓝山控股股票的最高价格是多少？

在过去一年中，蓝山控股的最高价格是6.35。在2.72 - 6.35内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪蓝山控股的绩效。

蓝山控股股票的最低价格是多少？

蓝山控股（BMHL）的最低价格为2.72。将其与当前的5.84和2.72 - 6.35进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BMHL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BMHL股票是什么时候拆分的？

蓝山控股历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、5.68和56.57%中可见。

日范围
5.62 5.84
年范围
2.72 6.35
前一天收盘价
5.68
开盘价
5.84
卖价
5.84
买价
6.14
最低价
5.62
最高价
5.84
交易量
5
日变化
2.82%
月变化
5.42%
6个月变化
58.70%
年变化
56.57%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%