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BMGL: Basel Medical Group Ltd

5.15 USD 0.55 (9.65%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BMGL за сегодня изменился на -9.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.15, а максимальная — 5.19.

Следите за динамикой Basel Medical Group Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BMGL сегодня?

Basel Medical Group Ltd (BMGL) сегодня оценивается на уровне 5.15. Инструмент торгуется в пределах 5.15 - 5.19, вчерашнее закрытие составило 5.70, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BMGL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Basel Medical Group Ltd?

Basel Medical Group Ltd в настоящее время оценивается в 5.15. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 615.28% и USD. Отслеживайте движения BMGL на графике в реальном времени.

Как купить акции BMGL?

Вы можете купить акции Basel Medical Group Ltd (BMGL) по текущей цене 5.15. Ордера обычно размещаются около 5.15 или 5.45, тогда как 6 и -0.77% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BMGL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BMGL?

Инвестирование в Basel Medical Group Ltd предполагает учет годового диапазона 0.38 - 10.60 и текущей цены 5.15. Многие сравнивают -8.85% и 758.33% перед размещением ордеров на 5.15 или 5.45. Изучайте ежедневные изменения цены BMGL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Basel Medical Group Ltd?

Самая высокая цена Basel Medical Group Ltd (BMGL) за последний год составила 10.60. Акции заметно колебались в пределах 0.38 - 10.60, сравнение с 5.70 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Basel Medical Group Ltd на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Basel Medical Group Ltd?

Самая низкая цена Basel Medical Group Ltd (BMGL) за год составила 0.38. Сравнение с текущими 5.15 и 0.38 - 10.60 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BMGL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BMGL?

В прошлом Basel Medical Group Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 5.70 и 615.28% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
5.15 5.19
Годовой диапазон
0.38 10.60
Предыдущее закрытие
5.70
Open
5.19
Bid
5.15
Ask
5.45
Low
5.15
High
5.19
Объем
6
Дневное изменение
-9.65%
Месячное изменение
-8.85%
6-месячное изменение
758.33%
Годовое изменение
615.28%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%