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BMGL: Basel Medical Group Ltd
Курс BMGL за сегодня изменился на -9.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.15, а максимальная — 5.19.
Следите за динамикой Basel Medical Group Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BMGL сегодня?
Basel Medical Group Ltd (BMGL) сегодня оценивается на уровне 5.15. Инструмент торгуется в пределах 5.15 - 5.19, вчерашнее закрытие составило 5.70, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BMGL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Basel Medical Group Ltd?
Basel Medical Group Ltd в настоящее время оценивается в 5.15. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 615.28% и USD. Отслеживайте движения BMGL на графике в реальном времени.
Как купить акции BMGL?
Вы можете купить акции Basel Medical Group Ltd (BMGL) по текущей цене 5.15. Ордера обычно размещаются около 5.15 или 5.45, тогда как 6 и -0.77% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BMGL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BMGL?
Инвестирование в Basel Medical Group Ltd предполагает учет годового диапазона 0.38 - 10.60 и текущей цены 5.15. Многие сравнивают -8.85% и 758.33% перед размещением ордеров на 5.15 или 5.45. Изучайте ежедневные изменения цены BMGL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Basel Medical Group Ltd?
Самая высокая цена Basel Medical Group Ltd (BMGL) за последний год составила 10.60. Акции заметно колебались в пределах 0.38 - 10.60, сравнение с 5.70 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Basel Medical Group Ltd на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Basel Medical Group Ltd?
Самая низкая цена Basel Medical Group Ltd (BMGL) за год составила 0.38. Сравнение с текущими 5.15 и 0.38 - 10.60 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BMGL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BMGL?
В прошлом Basel Medical Group Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 5.70 и 615.28% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 5.70
- Open
- 5.19
- Bid
- 5.15
- Ask
- 5.45
- Low
- 5.15
- High
- 5.19
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- -9.65%
- Месячное изменение
- -8.85%
- 6-месячное изменение
- 758.33%
- Годовое изменение
- 615.28%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%