BMGL: Basel Medical Group Ltd
今日BMGL汇率已更改-3.11%。当日，交易品种以低点4.62和高点4.99进行交易。
关注Basel Medical Group Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
BMGL股票今天的价格是多少？
Basel Medical Group Ltd股票今天的定价为4.99。它在4.62 - 4.99范围内交易，昨天的收盘价为5.15，交易量达到11。BMGL的实时价格图表显示了这些更新。
Basel Medical Group Ltd股票是否支付股息？
Basel Medical Group Ltd目前的价值为4.99。股息政策取决于公司，而投资者也会关注593.06%和USD。实时查看图表以跟踪BMGL走势。
如何购买BMGL股票？
您可以以4.99的当前价格购买Basel Medical Group Ltd股票。订单通常设置在4.99或5.29附近，而11和1.42%显示市场活动。立即关注BMGL的实时图表更新。
如何投资BMGL股票？
投资Basel Medical Group Ltd需要考虑年度范围0.38 - 10.60和当前价格4.99。许多人在以4.99或5.29下订单之前，会比较-11.68%和。实时查看BMGL价格图表，了解每日变化。
Basel Medical Group Ltd股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Basel Medical Group Ltd的最高价格是10.60。在0.38 - 10.60内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Basel Medical Group Ltd的绩效。
Basel Medical Group Ltd股票的最低价格是多少？
Basel Medical Group Ltd（BMGL）的最低价格为0.38。将其与当前的4.99和0.38 - 10.60进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BMGL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BMGL股票是什么时候拆分的？
Basel Medical Group Ltd历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、5.15和593.06%中可见。
- 前一天收盘价
- 5.15
- 开盘价
- 4.92
- 卖价
- 4.99
- 买价
- 5.29
- 最低价
- 4.62
- 最高价
- 4.99
- 交易量
- 11
- 日变化
- -3.11%
- 月变化
- -11.68%
- 6个月变化
- 731.67%
- 年变化
- 593.06%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%