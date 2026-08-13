报价部分
货币 / BMGL
回到股票

BMGL: Basel Medical Group Ltd

4.99 USD 0.16 (3.11%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BMGL汇率已更改-3.11%。当日，交易品种以低点4.62和高点4.99进行交易。

关注Basel Medical Group Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BMGL股票今天的价格是多少？

Basel Medical Group Ltd股票今天的定价为4.99。它在4.62 - 4.99范围内交易，昨天的收盘价为5.15，交易量达到11。BMGL的实时价格图表显示了这些更新。

Basel Medical Group Ltd股票是否支付股息？

Basel Medical Group Ltd目前的价值为4.99。股息政策取决于公司，而投资者也会关注593.06%和USD。实时查看图表以跟踪BMGL走势。

如何购买BMGL股票？

您可以以4.99的当前价格购买Basel Medical Group Ltd股票。订单通常设置在4.99或5.29附近，而11和1.42%显示市场活动。立即关注BMGL的实时图表更新。

如何投资BMGL股票？

投资Basel Medical Group Ltd需要考虑年度范围0.38 - 10.60和当前价格4.99。许多人在以4.99或5.29下订单之前，会比较-11.68%和。实时查看BMGL价格图表，了解每日变化。

Basel Medical Group Ltd股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Basel Medical Group Ltd的最高价格是10.60。在0.38 - 10.60内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Basel Medical Group Ltd的绩效。

Basel Medical Group Ltd股票的最低价格是多少？

Basel Medical Group Ltd（BMGL）的最低价格为0.38。将其与当前的4.99和0.38 - 10.60进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BMGL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BMGL股票是什么时候拆分的？

Basel Medical Group Ltd历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、5.15和593.06%中可见。

日范围
4.62 4.99
年范围
0.38 10.60
前一天收盘价
5.15
开盘价
4.92
卖价
4.99
买价
5.29
最低价
4.62
最高价
4.99
交易量
11
日变化
-3.11%
月变化
-11.68%
6个月变化
731.67%
年变化
593.06%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%