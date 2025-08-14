Курс BMEZ за сегодня изменился на 1.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.97, а максимальная — 16.17.

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