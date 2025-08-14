BMEZ: BlackRock Health Sciences Term Trust of Beneficial Interest
今日BMEZ汇率已更改-0.06%。当日，交易品种以低点16.10和高点16.20进行交易。
关注BlackRock Health Sciences Term Trust of Beneficial Interest动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
BMEZ股票今天的价格是多少？
BlackRock Health Sciences Term Trust of Beneficial Interest股票今天的定价为16.11。它在16.10 - 16.20范围内交易，昨天的收盘价为16.12，交易量达到149。BMEZ的实时价格图表显示了这些更新。
BlackRock Health Sciences Term Trust of Beneficial Interest股票是否支付股息？
BlackRock Health Sciences Term Trust of Beneficial Interest目前的价值为16.11。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.58%和USD。实时查看图表以跟踪BMEZ走势。
如何购买BMEZ股票？
您可以以16.11的当前价格购买BlackRock Health Sciences Term Trust of Beneficial Interest股票。订单通常设置在16.11或16.41附近，而149和-0.37%显示市场活动。立即关注BMEZ的实时图表更新。
如何投资BMEZ股票？
投资BlackRock Health Sciences Term Trust of Beneficial Interest需要考虑年度范围13.70 - 16.20和当前价格16.11。许多人在以16.11或16.41下订单之前，会比较4.54%和。实时查看BMEZ价格图表，了解每日变化。
BlackRock Health Sciences Term Trust of Beneficial Interest股票的最高价格是多少？
在过去一年中，BlackRock Health Sciences Term Trust of Beneficial Interest的最高价格是16.20。在13.70 - 16.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BlackRock Health Sciences Term Trust of Beneficial Interest的绩效。
BlackRock Health Sciences Term Trust of Beneficial Interest股票的最低价格是多少？
BlackRock Health Sciences Term Trust of Beneficial Interest（BMEZ）的最低价格为13.70。将其与当前的16.11和13.70 - 16.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BMEZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BMEZ股票是什么时候拆分的？
BlackRock Health Sciences Term Trust of Beneficial Interest历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、16.12和12.58%中可见。
- 前一天收盘价
- 16.12
- 开盘价
- 16.17
- 卖价
- 16.11
- 买价
- 16.41
- 最低价
- 16.10
- 最高价
- 16.20
- 交易量
- 149
- 日变化
- -0.06%
- 月变化
- 4.54%
- 6个月变化
- 7.83%
- 年变化
- 12.58%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%