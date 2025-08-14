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BMEZ: BlackRock Health Sciences Term Trust of Beneficial Interest

16.11 USD 0.01 (0.06%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BMEZ汇率已更改-0.06%。当日，交易品种以低点16.10和高点16.20进行交易。

关注BlackRock Health Sciences Term Trust of Beneficial Interest动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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BMEZ新闻

常见问题解答

BMEZ股票今天的价格是多少？

BlackRock Health Sciences Term Trust of Beneficial Interest股票今天的定价为16.11。它在16.10 - 16.20范围内交易，昨天的收盘价为16.12，交易量达到149。BMEZ的实时价格图表显示了这些更新。

BlackRock Health Sciences Term Trust of Beneficial Interest股票是否支付股息？

BlackRock Health Sciences Term Trust of Beneficial Interest目前的价值为16.11。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.58%和USD。实时查看图表以跟踪BMEZ走势。

如何购买BMEZ股票？

您可以以16.11的当前价格购买BlackRock Health Sciences Term Trust of Beneficial Interest股票。订单通常设置在16.11或16.41附近，而149和-0.37%显示市场活动。立即关注BMEZ的实时图表更新。

如何投资BMEZ股票？

投资BlackRock Health Sciences Term Trust of Beneficial Interest需要考虑年度范围13.70 - 16.20和当前价格16.11。许多人在以16.11或16.41下订单之前，会比较4.54%和。实时查看BMEZ价格图表，了解每日变化。

BlackRock Health Sciences Term Trust of Beneficial Interest股票的最高价格是多少？

在过去一年中，BlackRock Health Sciences Term Trust of Beneficial Interest的最高价格是16.20。在13.70 - 16.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BlackRock Health Sciences Term Trust of Beneficial Interest的绩效。

BlackRock Health Sciences Term Trust of Beneficial Interest股票的最低价格是多少？

BlackRock Health Sciences Term Trust of Beneficial Interest（BMEZ）的最低价格为13.70。将其与当前的16.11和13.70 - 16.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BMEZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BMEZ股票是什么时候拆分的？

BlackRock Health Sciences Term Trust of Beneficial Interest历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、16.12和12.58%中可见。

日范围
16.10 16.20
年范围
13.70 16.20
前一天收盘价
16.12
开盘价
16.17
卖价
16.11
买价
16.41
最低价
16.10
最高价
16.20
交易量
149
日变化
-0.06%
月变化
4.54%
6个月变化
7.83%
年变化
12.58%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%