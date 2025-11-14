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BME: Blackrock Health Sciences Trust

44.46 USD 0.40 (0.91%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BME за сегодня изменился на 0.91%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.02, а максимальная — 44.46.

Следите за динамикой Blackrock Health Sciences Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BME сегодня?

Blackrock Health Sciences Trust (BME) сегодня оценивается на уровне 44.46. Инструмент торгуется в пределах 44.02 - 44.46, вчерашнее закрытие составило 44.06, а торговый объем достиг 140. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BME в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Blackrock Health Sciences Trust?

Blackrock Health Sciences Trust в настоящее время оценивается в 44.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 21.64% и USD. Отслеживайте движения BME на графике в реальном времени.

Как купить акции BME?

Вы можете купить акции Blackrock Health Sciences Trust (BME) по текущей цене 44.46. Ордера обычно размещаются около 44.46 или 44.76, тогда как 140 и 0.88% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BME на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BME?

Инвестирование в Blackrock Health Sciences Trust предполагает учет годового диапазона 35.95 - 44.46 и текущей цены 44.46. Многие сравнивают 1.97% и 5.28% перед размещением ордеров на 44.46 или 44.76. Изучайте ежедневные изменения цены BME на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Blackrock Health Sciences Trust?

Самая высокая цена Blackrock Health Sciences Trust (BME) за последний год составила 44.46. Акции заметно колебались в пределах 35.95 - 44.46, сравнение с 44.06 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Blackrock Health Sciences Trust на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Blackrock Health Sciences Trust?

Самая низкая цена Blackrock Health Sciences Trust (BME) за год составила 35.95. Сравнение с текущими 44.46 и 35.95 - 44.46 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BME во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BME?

В прошлом Blackrock Health Sciences Trust проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 44.06 и 21.64% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
44.02 44.46
Годовой диапазон
35.95 44.46
Предыдущее закрытие
44.06
Open
44.07
Bid
44.46
Ask
44.76
Low
44.02
High
44.46
Объем
140
Дневное изменение
0.91%
Месячное изменение
1.97%
6-месячное изменение
5.28%
Годовое изменение
21.64%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%