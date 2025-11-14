- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BME: Blackrock Health Sciences Trust
Курс BME за сегодня изменился на 0.91%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.02, а максимальная — 44.46.
Следите за динамикой Blackrock Health Sciences Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BME
- Financial Independence Day: How Many Reach $1 Million? (NYSEARCA:SPY)
- THQ: A Solid Healthcare Fund For 2026 (NYSE:THQ)
- Model Portfolio For Income, June 2026
- $2 Million Should Be Enough To Retire (NYSEARCA:SPY)
- BME: Discount Narrows, But A Strong Long-Term Hold Candidate Anyway
- Waiting On Social Security? This Portfolio Could Generate $128,000 A Year
- How To Build A $7,000/Mo Income Using BlackRock's 8% Yielding 32 CEFs (NYSEARCA:SPY)
- How Much Do I Really Need To Retire With $150,000 A Year In Spending? (NYSEARCA:VOO)
- How To Find Funds That Beat The S&P 500 For Retirement
- Targeting $60,000 In Growing Dividends With An SCHD Core (NYSEARCA:SCHD)
- BME: Removal Of Option Writing Can Improve NAV Growth (NYSE:BME)
- THW: A Global Healthcare Fund With 11% Yield But Overpays The Distribution (NYSE:THW)
- 7 Income-Oriented CEFs With Rising NAV And Distribution Increases For At Least 10+ Years
- Never Cutters, Part 2: 5 More High Yield CEFs That Have Never Cut The Distribution
- The $500,000 Portfolio To Potentially Pay All Your Bills
- Closed-End Funds: My Top 10 Holdings February 2026
- Switching From THQ To BME Despite The Yield (NYSE:THQ)
- BSTZ: High Growth Potential With Monthly Income, 11% Discount To NAV (NYSE:BSTZ)
- XLV Vs. BME: Total Return Or Income, Which Healthcare Strategy Wins?
- BME: Attractive Discount With Steady Monthly Distribution (NYSE:BME)
- BME: Monthly Income With Upside From The Out-Of-Favor Healthcare Sector (NYSE:BME)
- Model Portfolio For Income, December 2025
- BMEZ: NAV Decline Continues And Underperforms Peers (BMEZ)
- 3 Closed-End Fund Buys In October 2025
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BME сегодня?
Blackrock Health Sciences Trust (BME) сегодня оценивается на уровне 44.46. Инструмент торгуется в пределах 44.02 - 44.46, вчерашнее закрытие составило 44.06, а торговый объем достиг 140. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BME в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Blackrock Health Sciences Trust?
Blackrock Health Sciences Trust в настоящее время оценивается в 44.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 21.64% и USD. Отслеживайте движения BME на графике в реальном времени.
Как купить акции BME?
Вы можете купить акции Blackrock Health Sciences Trust (BME) по текущей цене 44.46. Ордера обычно размещаются около 44.46 или 44.76, тогда как 140 и 0.88% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BME на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BME?
Инвестирование в Blackrock Health Sciences Trust предполагает учет годового диапазона 35.95 - 44.46 и текущей цены 44.46. Многие сравнивают 1.97% и 5.28% перед размещением ордеров на 44.46 или 44.76. Изучайте ежедневные изменения цены BME на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Blackrock Health Sciences Trust?
Самая высокая цена Blackrock Health Sciences Trust (BME) за последний год составила 44.46. Акции заметно колебались в пределах 35.95 - 44.46, сравнение с 44.06 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Blackrock Health Sciences Trust на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Blackrock Health Sciences Trust?
Самая низкая цена Blackrock Health Sciences Trust (BME) за год составила 35.95. Сравнение с текущими 44.46 и 35.95 - 44.46 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BME во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BME?
В прошлом Blackrock Health Sciences Trust проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 44.06 и 21.64% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 44.06
- Open
- 44.07
- Bid
- 44.46
- Ask
- 44.76
- Low
- 44.02
- High
- 44.46
- Объем
- 140
- Дневное изменение
- 0.91%
- Месячное изменение
- 1.97%
- 6-месячное изменение
- 5.28%
- Годовое изменение
- 21.64%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%