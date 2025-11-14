BME: Blackrock Health Sciences Trust
今日BME汇率已更改0.72%。当日，交易品种以低点44.45和高点44.99进行交易。
关注Blackrock Health Sciences Trust动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
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- M30
- H1
- H4
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- MN
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常见问题解答
BME股票今天的价格是多少？
Blackrock Health Sciences Trust股票今天的定价为44.78。它在44.45 - 44.99范围内交易，昨天的收盘价为44.46，交易量达到73。BME的实时价格图表显示了这些更新。
Blackrock Health Sciences Trust股票是否支付股息？
Blackrock Health Sciences Trust目前的价值为44.78。股息政策取决于公司，而投资者也会关注22.52%和USD。实时查看图表以跟踪BME走势。
如何购买BME股票？
您可以以44.78的当前价格购买Blackrock Health Sciences Trust股票。订单通常设置在44.78或45.08附近，而73和0.45%显示市场活动。立即关注BME的实时图表更新。
如何投资BME股票？
投资Blackrock Health Sciences Trust需要考虑年度范围35.95 - 44.99和当前价格44.78。许多人在以44.78或45.08下订单之前，会比较2.71%和。实时查看BME价格图表，了解每日变化。
Blackrock Health Sciences Trust股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Blackrock Health Sciences Trust的最高价格是44.99。在35.95 - 44.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Blackrock Health Sciences Trust的绩效。
Blackrock Health Sciences Trust股票的最低价格是多少？
Blackrock Health Sciences Trust（BME）的最低价格为35.95。将其与当前的44.78和35.95 - 44.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BME在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BME股票是什么时候拆分的？
Blackrock Health Sciences Trust历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、44.46和22.52%中可见。
- 前一天收盘价
- 44.46
- 开盘价
- 44.58
- 卖价
- 44.78
- 买价
- 45.08
- 最低价
- 44.45
- 最高价
- 44.99
- 交易量
- 73
- 日变化
- 0.72%
- 月变化
- 2.71%
- 6个月变化
- 6.04%
- 年变化
- 22.52%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%