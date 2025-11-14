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BME: Blackrock Health Sciences Trust

44.78 USD 0.32 (0.72%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BME汇率已更改0.72%。当日，交易品种以低点44.45和高点44.99进行交易。

关注Blackrock Health Sciences Trust动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BME新闻

常见问题解答

BME股票今天的价格是多少？

Blackrock Health Sciences Trust股票今天的定价为44.78。它在44.45 - 44.99范围内交易，昨天的收盘价为44.46，交易量达到73。BME的实时价格图表显示了这些更新。

Blackrock Health Sciences Trust股票是否支付股息？

Blackrock Health Sciences Trust目前的价值为44.78。股息政策取决于公司，而投资者也会关注22.52%和USD。实时查看图表以跟踪BME走势。

如何购买BME股票？

您可以以44.78的当前价格购买Blackrock Health Sciences Trust股票。订单通常设置在44.78或45.08附近，而73和0.45%显示市场活动。立即关注BME的实时图表更新。

如何投资BME股票？

投资Blackrock Health Sciences Trust需要考虑年度范围35.95 - 44.99和当前价格44.78。许多人在以44.78或45.08下订单之前，会比较2.71%和。实时查看BME价格图表，了解每日变化。

Blackrock Health Sciences Trust股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Blackrock Health Sciences Trust的最高价格是44.99。在35.95 - 44.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Blackrock Health Sciences Trust的绩效。

Blackrock Health Sciences Trust股票的最低价格是多少？

Blackrock Health Sciences Trust（BME）的最低价格为35.95。将其与当前的44.78和35.95 - 44.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BME在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BME股票是什么时候拆分的？

Blackrock Health Sciences Trust历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、44.46和22.52%中可见。

日范围
44.45 44.99
年范围
35.95 44.99
前一天收盘价
44.46
开盘价
44.58
卖价
44.78
买价
45.08
最低价
44.45
最高价
44.99
交易量
73
日变化
0.72%
月变化
2.71%
6个月变化
6.04%
年变化
22.52%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%