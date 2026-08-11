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BLUX: Bluemonte Dynamic Total Market ETF

32.76 USD 0.12 (0.36%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BLUX за сегодня изменился на -0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.76, а максимальная — 32.88.

Следите за динамикой Bluemonte Dynamic Total Market ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BLUX сегодня?

Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX) сегодня оценивается на уровне 32.76. Инструмент торгуется в пределах 32.76 - 32.88, вчерашнее закрытие составило 32.88, а торговый объем достиг 47. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BLUX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bluemonte Dynamic Total Market ETF?

Bluemonte Dynamic Total Market ETF в настоящее время оценивается в 32.76. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 22.01% и USD. Отслеживайте движения BLUX на графике в реальном времени.

Как купить акции BLUX?

Вы можете купить акции Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX) по текущей цене 32.76. Ордера обычно размещаются около 32.76 или 33.06, тогда как 47 и -0.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BLUX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BLUX?

Инвестирование в Bluemonte Dynamic Total Market ETF предполагает учет годового диапазона 26.51 - 33.03 и текущей цены 32.76. Многие сравнивают 1.87% и 13.59% перед размещением ордеров на 32.76 или 33.06. Изучайте ежедневные изменения цены BLUX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Bluemonte Dynamic Total Market ETF?

Самая высокая цена Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX) за последний год составила 33.03. Акции заметно колебались в пределах 26.51 - 33.03, сравнение с 32.88 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bluemonte Dynamic Total Market ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Bluemonte Dynamic Total Market ETF?

Самая низкая цена Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX) за год составила 26.51. Сравнение с текущими 32.76 и 26.51 - 33.03 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BLUX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BLUX?

В прошлом Bluemonte Dynamic Total Market ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.88 и 22.01% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
32.76 32.88
Годовой диапазон
26.51 33.03
Предыдущее закрытие
32.88
Open
32.84
Bid
32.76
Ask
33.06
Low
32.76
High
32.88
Объем
47
Дневное изменение
-0.36%
Месячное изменение
1.87%
6-месячное изменение
13.59%
Годовое изменение
22.01%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%