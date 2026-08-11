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BLUX: Bluemonte Dynamic Total Market ETF
Курс BLUX за сегодня изменился на -0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.76, а максимальная — 32.88.
Следите за динамикой Bluemonte Dynamic Total Market ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BLUX сегодня?
Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX) сегодня оценивается на уровне 32.76. Инструмент торгуется в пределах 32.76 - 32.88, вчерашнее закрытие составило 32.88, а торговый объем достиг 47. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BLUX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bluemonte Dynamic Total Market ETF?
Bluemonte Dynamic Total Market ETF в настоящее время оценивается в 32.76. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 22.01% и USD. Отслеживайте движения BLUX на графике в реальном времени.
Как купить акции BLUX?
Вы можете купить акции Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX) по текущей цене 32.76. Ордера обычно размещаются около 32.76 или 33.06, тогда как 47 и -0.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BLUX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BLUX?
Инвестирование в Bluemonte Dynamic Total Market ETF предполагает учет годового диапазона 26.51 - 33.03 и текущей цены 32.76. Многие сравнивают 1.87% и 13.59% перед размещением ордеров на 32.76 или 33.06. Изучайте ежедневные изменения цены BLUX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Bluemonte Dynamic Total Market ETF?
Самая высокая цена Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX) за последний год составила 33.03. Акции заметно колебались в пределах 26.51 - 33.03, сравнение с 32.88 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bluemonte Dynamic Total Market ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Bluemonte Dynamic Total Market ETF?
Самая низкая цена Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX) за год составила 26.51. Сравнение с текущими 32.76 и 26.51 - 33.03 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BLUX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BLUX?
В прошлом Bluemonte Dynamic Total Market ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.88 и 22.01% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 32.88
- Open
- 32.84
- Bid
- 32.76
- Ask
- 33.06
- Low
- 32.76
- High
- 32.88
- Объем
- 47
- Дневное изменение
- -0.36%
- Месячное изменение
- 1.87%
- 6-месячное изменение
- 13.59%
- Годовое изменение
- 22.01%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%