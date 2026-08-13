BLUX: Bluemonte Dynamic Total Market ETF
今日BLUX汇率已更改0.18%。当日，交易品种以低点32.80和高点32.92进行交易。
关注Bluemonte Dynamic Total Market ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
BLUX股票今天的价格是多少？
Bluemonte Dynamic Total Market ETF股票今天的定价为32.82。它在32.80 - 32.92范围内交易，昨天的收盘价为32.76，交易量达到45。BLUX的实时价格图表显示了这些更新。
Bluemonte Dynamic Total Market ETF股票是否支付股息？
Bluemonte Dynamic Total Market ETF目前的价值为32.82。股息政策取决于公司，而投资者也会关注22.23%和USD。实时查看图表以跟踪BLUX走势。
如何购买BLUX股票？
您可以以32.82的当前价格购买Bluemonte Dynamic Total Market ETF股票。订单通常设置在32.82或33.12附近，而45和-0.18%显示市场活动。立即关注BLUX的实时图表更新。
如何投资BLUX股票？
投资Bluemonte Dynamic Total Market ETF需要考虑年度范围26.51 - 33.03和当前价格32.82。许多人在以32.82或33.12下订单之前，会比较2.05%和。实时查看BLUX价格图表，了解每日变化。
Bluemonte Dynamic Total Market ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Bluemonte Dynamic Total Market ETF的最高价格是33.03。在26.51 - 33.03内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bluemonte Dynamic Total Market ETF的绩效。
Bluemonte Dynamic Total Market ETF股票的最低价格是多少？
Bluemonte Dynamic Total Market ETF（BLUX）的最低价格为26.51。将其与当前的32.82和26.51 - 33.03进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BLUX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BLUX股票是什么时候拆分的？
Bluemonte Dynamic Total Market ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.76和22.23%中可见。
- 前一天收盘价
- 32.76
- 开盘价
- 32.88
- 卖价
- 32.82
- 买价
- 33.12
- 最低价
- 32.80
- 最高价
- 32.92
- 交易量
- 45
- 日变化
- 0.18%
- 月变化
- 2.05%
- 6个月变化
- 13.80%
- 年变化
- 22.23%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%