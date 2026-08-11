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BLUI: Bluemonte Diversified Income ETF
Курс BLUI за сегодня изменился на -0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.66, а максимальная — 25.68.
Следите за динамикой Bluemonte Diversified Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BLUI сегодня?
Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI) сегодня оценивается на уровне 25.66. Инструмент торгуется в пределах 25.66 - 25.68, вчерашнее закрытие составило 25.73, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BLUI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bluemonte Diversified Income ETF?
Bluemonte Diversified Income ETF в настоящее время оценивается в 25.66. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.58% и USD. Отслеживайте движения BLUI на графике в реальном времени.
Как купить акции BLUI?
Вы можете купить акции Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI) по текущей цене 25.66. Ордера обычно размещаются около 25.66 или 25.96, тогда как 4 и -0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BLUI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BLUI?
Инвестирование в Bluemonte Diversified Income ETF предполагает учет годового диапазона 25.21 - 26.06 и текущей цены 25.66. Многие сравнивают -0.08% и -0.74% перед размещением ордеров на 25.66 или 25.96. Изучайте ежедневные изменения цены BLUI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Bluemonte Diversified Income ETF?
Самая высокая цена Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI) за последний год составила 26.06. Акции заметно колебались в пределах 25.21 - 26.06, сравнение с 25.73 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bluemonte Diversified Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Bluemonte Diversified Income ETF?
Самая низкая цена Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI) за год составила 25.21. Сравнение с текущими 25.66 и 25.21 - 26.06 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BLUI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BLUI?
В прошлом Bluemonte Diversified Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.73 и 1.58% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.73
- Open
- 25.68
- Bid
- 25.66
- Ask
- 25.96
- Low
- 25.66
- High
- 25.68
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- -0.27%
- Месячное изменение
- -0.08%
- 6-месячное изменение
- -0.74%
- Годовое изменение
- 1.58%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%