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BLUI: Bluemonte Diversified Income ETF

25.66 USD 0.07 (0.27%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BLUI за сегодня изменился на -0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.66, а максимальная — 25.68.

Следите за динамикой Bluemonte Diversified Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BLUI сегодня?

Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI) сегодня оценивается на уровне 25.66. Инструмент торгуется в пределах 25.66 - 25.68, вчерашнее закрытие составило 25.73, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BLUI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bluemonte Diversified Income ETF?

Bluemonte Diversified Income ETF в настоящее время оценивается в 25.66. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.58% и USD. Отслеживайте движения BLUI на графике в реальном времени.

Как купить акции BLUI?

Вы можете купить акции Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI) по текущей цене 25.66. Ордера обычно размещаются около 25.66 или 25.96, тогда как 4 и -0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BLUI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BLUI?

Инвестирование в Bluemonte Diversified Income ETF предполагает учет годового диапазона 25.21 - 26.06 и текущей цены 25.66. Многие сравнивают -0.08% и -0.74% перед размещением ордеров на 25.66 или 25.96. Изучайте ежедневные изменения цены BLUI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Bluemonte Diversified Income ETF?

Самая высокая цена Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI) за последний год составила 26.06. Акции заметно колебались в пределах 25.21 - 26.06, сравнение с 25.73 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bluemonte Diversified Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Bluemonte Diversified Income ETF?

Самая низкая цена Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI) за год составила 25.21. Сравнение с текущими 25.66 и 25.21 - 26.06 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BLUI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BLUI?

В прошлом Bluemonte Diversified Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.73 и 1.58% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.66 25.68
Годовой диапазон
25.21 26.06
Предыдущее закрытие
25.73
Open
25.68
Bid
25.66
Ask
25.96
Low
25.66
High
25.68
Объем
4
Дневное изменение
-0.27%
Месячное изменение
-0.08%
6-месячное изменение
-0.74%
Годовое изменение
1.58%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%