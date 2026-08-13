BLUI: Bluemonte Diversified Income ETF
今日BLUI汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点25.68和高点25.71进行交易。
关注Bluemonte Diversified Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
BLUI股票今天的价格是多少？
Bluemonte Diversified Income ETF股票今天的定价为25.68。它在25.68 - 25.71范围内交易，昨天的收盘价为25.66，交易量达到8。BLUI的实时价格图表显示了这些更新。
Bluemonte Diversified Income ETF股票是否支付股息？
Bluemonte Diversified Income ETF目前的价值为25.68。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.66%和USD。实时查看图表以跟踪BLUI走势。
如何购买BLUI股票？
您可以以25.68的当前价格购买Bluemonte Diversified Income ETF股票。订单通常设置在25.68或25.98附近，而8和-0.04%显示市场活动。立即关注BLUI的实时图表更新。
如何投资BLUI股票？
投资Bluemonte Diversified Income ETF需要考虑年度范围25.21 - 26.06和当前价格25.68。许多人在以25.68或25.98下订单之前，会比较0.00%和。实时查看BLUI价格图表，了解每日变化。
Bluemonte Diversified Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Bluemonte Diversified Income ETF的最高价格是26.06。在25.21 - 26.06内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bluemonte Diversified Income ETF的绩效。
Bluemonte Diversified Income ETF股票的最低价格是多少？
Bluemonte Diversified Income ETF（BLUI）的最低价格为25.21。将其与当前的25.68和25.21 - 26.06进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BLUI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BLUI股票是什么时候拆分的？
Bluemonte Diversified Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.66和1.66%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.66
- 开盘价
- 25.69
- 卖价
- 25.68
- 买价
- 25.98
- 最低价
- 25.68
- 最高价
- 25.71
- 交易量
- 8
- 日变化
- 0.08%
- 月变化
- 0.00%
- 6个月变化
- -0.66%
- 年变化
- 1.66%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%