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BLUC: Bluemonte Large Cap Core ETF

32.18 USD 0.01 (0.03%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BLUC за сегодня изменился на -0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.16, а максимальная — 32.26.

Следите за динамикой Bluemonte Large Cap Core ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BLUC сегодня?

Bluemonte Large Cap Core ETF (BLUC) сегодня оценивается на уровне 32.18. Инструмент торгуется в пределах 32.16 - 32.26, вчерашнее закрытие составило 32.19, а торговый объем достиг 24. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BLUC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bluemonte Large Cap Core ETF?

Bluemonte Large Cap Core ETF в настоящее время оценивается в 32.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 20.30% и USD. Отслеживайте движения BLUC на графике в реальном времени.

Как купить акции BLUC?

Вы можете купить акции Bluemonte Large Cap Core ETF (BLUC) по текущей цене 32.18. Ордера обычно размещаются около 32.18 или 32.48, тогда как 24 и 0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BLUC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BLUC?

Инвестирование в Bluemonte Large Cap Core ETF предполагает учет годового диапазона 25.91 - 32.37 и текущей цены 32.18. Многие сравнивают 2.75% и 13.87% перед размещением ордеров на 32.18 или 32.48. Изучайте ежедневные изменения цены BLUC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Bluemonte Large Cap Core ETF?

Самая высокая цена Bluemonte Large Cap Core ETF (BLUC) за последний год составила 32.37. Акции заметно колебались в пределах 25.91 - 32.37, сравнение с 32.19 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bluemonte Large Cap Core ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Bluemonte Large Cap Core ETF?

Самая низкая цена Bluemonte Large Cap Core ETF (BLUC) за год составила 25.91. Сравнение с текущими 32.18 и 25.91 - 32.37 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BLUC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BLUC?

В прошлом Bluemonte Large Cap Core ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.19 и 20.30% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
32.16 32.26
Годовой диапазон
25.91 32.37
Предыдущее закрытие
32.19
Open
32.17
Bid
32.18
Ask
32.48
Low
32.16
High
32.26
Объем
24
Дневное изменение
-0.03%
Месячное изменение
2.75%
6-месячное изменение
13.87%
Годовое изменение
20.30%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%