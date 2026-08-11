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BLUC: Bluemonte Large Cap Core ETF
Курс BLUC за сегодня изменился на -0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.16, а максимальная — 32.26.
Следите за динамикой Bluemonte Large Cap Core ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BLUC сегодня?
Bluemonte Large Cap Core ETF (BLUC) сегодня оценивается на уровне 32.18. Инструмент торгуется в пределах 32.16 - 32.26, вчерашнее закрытие составило 32.19, а торговый объем достиг 24. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BLUC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bluemonte Large Cap Core ETF?
Bluemonte Large Cap Core ETF в настоящее время оценивается в 32.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 20.30% и USD. Отслеживайте движения BLUC на графике в реальном времени.
Как купить акции BLUC?
Вы можете купить акции Bluemonte Large Cap Core ETF (BLUC) по текущей цене 32.18. Ордера обычно размещаются около 32.18 или 32.48, тогда как 24 и 0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BLUC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BLUC?
Инвестирование в Bluemonte Large Cap Core ETF предполагает учет годового диапазона 25.91 - 32.37 и текущей цены 32.18. Многие сравнивают 2.75% и 13.87% перед размещением ордеров на 32.18 или 32.48. Изучайте ежедневные изменения цены BLUC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Bluemonte Large Cap Core ETF?
Самая высокая цена Bluemonte Large Cap Core ETF (BLUC) за последний год составила 32.37. Акции заметно колебались в пределах 25.91 - 32.37, сравнение с 32.19 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bluemonte Large Cap Core ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Bluemonte Large Cap Core ETF?
Самая низкая цена Bluemonte Large Cap Core ETF (BLUC) за год составила 25.91. Сравнение с текущими 32.18 и 25.91 - 32.37 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BLUC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BLUC?
В прошлом Bluemonte Large Cap Core ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.19 и 20.30% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 32.19
- Open
- 32.17
- Bid
- 32.18
- Ask
- 32.48
- Low
- 32.16
- High
- 32.26
- Объем
- 24
- Дневное изменение
- -0.03%
- Месячное изменение
- 2.75%
- 6-месячное изменение
- 13.87%
- Годовое изменение
- 20.30%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%